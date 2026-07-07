Lorenzo responde ¿Colombia tiene una deuda pendiente en el Mundial?

La Selección Colombia está lista para enfrentar este martes 7 de julio a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en partido de los octavos de final de la Copa del Mundo.

En la previa del compromiso, al director técnico Néstor Lorenzo se le consultó si cree que el equipo colombiano está en deuda en el Mundial.

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Lorenzo fue claro en asegurar que Colombia no está en deuda, ya que el grupo de jugadores ha dado todo en cada partido y además aseguró que espera que frente a Suiza se logre la victoria y la clasificación a los cuartos de final.

"Deuda no por que dimos todo, de pronto nos faltó un poco de fortuna o hicimos figura a los arqueros rivales, pero deuda no, de ninguna manera. Cada partido lo tomamos con la mayor seriedad, con la entrega absoluta de todos y después quedamos tranquilos. Dios quiere que el resultado sea favorable aunque sea por la mínima diferencia y que el juego siga representando lo que a la gente le gusta, que eso es lo que nos da mucha satisfacción", dijo.

La contundencia de los delanteros

Néstor Lorenzo también fue consultado sobre la falta de gol de los delanteros de la Selección Colombia en el Mundial.

El entrenador nacional se mostró tranquilo al explicar que los atacantes siempre tiene rachas y además destacó que Colombia sí ha generado las opciones de gol.

"Se trabaja continuamente, el jugador que llega a la Selección, especialmente los delanteros, es por que hacen goles todos los fines de semana. Son jugadores que están acostumbrados a estar en esas situaciones. Son momentos, a veces pasan que los delanteros no tienen gol y después aparecen. Yo estoy tranquilo con eso, lo importante es generar las opciones y se esta haciendo", afirmó.

Colombia Vs Suiza EN VIVO por RCN

El partido entre la Selección Colombia contra Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo se podrá VER EN VIVO este martes 7 de julio a partir de las 3:00 de la tarde por la señal abierta del Canal RCN y también la APP del Canal RCN.