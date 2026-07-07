Este martes 7 de julio, la Selección Colombia de Mayores se tendrá que ver las caras con Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



De cara a este importante compromiso, el argentino Néstor Lorenzo, entrenador del combinado cafetero, habló en rueda de prensa. En un apartado de la charla, al estratega se le consultó sobre el extremo izquierdo Luis Díaz.



La consulta estuvo relacionada con los recientes cambios que ha tenido el equipo suizo en el lateral derecho. La cuestión fue directa; se preguntó si Lucho, que juega en Bayern Múnich de Alemania, tendrá alguna ventaja por lo mencionado.



“Depende. No sé. Es una pregunta buena, pero no tengo la respuesta. Depende; si entra uno con características ofensivas, que tenga salida, o uno que se dedique solo a marcar a Lucho. Esperemos que Lucho gane su sector, gane sus duelos y que mañana moje”, expresó Lorenzo.



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