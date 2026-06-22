Lorenzo responde si Gustavo Puerta será titular en Colombia Vs Congo

La Selección Colombia está lista para enfrentar este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K en la Copa del Mundo.

El equipo colombiano afrontará el compromiso con el objetivo de sumar una nueva victoria para asegurar la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural derrotó a Uzbekistán.

Lorenzo respondió ¿Sigue Gustavo Puerta titular o regresa Richard Ríos?

En rueda de prensa previa al compromiso, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, fue consultado sobre la posibilidad de que Gustavo Puerta se mantenga como titular en el equipo nacional o si regresará Richard Ríos.

¿Sacamos a Puerta que jugó bien? ¿Ponemos a Ríos que es más grande? Ríos está al pie del cañón, siempre con actitud. Él jugó (contra Uzbekistán) y está siempre disponible para entrar en cualquier momento. Ríos, Carrascal, Gómez, Juanfer, son jugadores que están muy bien, ojalá juguemos los ocho partidos y puedan jugar la mayoría", explicó.

Por otro lado, Lorenzo se refirió a los cuidados que debe tener Colombia para enfrentar a la República Democrática del Congo y si alineará jugadores para cuidarse el juego aéreo del rival.

"Hay una disposición táctica ofensiva donde uno propone lo que su juego puede dar y una disposición táctica defensiva donde nos tenemos que adaptar por cómo y dónde nos ataque el rival", dijo.

"Tenemos una identidad de juego que la tenemos que respetar. No nos han lastimado mucho con pelotas aéreas", agregó.

El nivel de Luis Díaz

Néstor Lorenzo se refirió especialmente al trabajo hecho por Luis Díaz y a las alternativas que le da al equipo nacional.

"Lo importante es cómo termina las jugadas. El pase a Muñoz lo hizo Lucho Díaz a manera de volante por el centro y el gol lo hizo por el centro. No importa dónde inicie, después está terminando muchas jugadas por dentro y eso nos da versatilidad al equipo y una manera de llegar por distintos sectores que le permite ser importantes y está siendo un delantero completo", explicó.