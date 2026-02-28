Los tres escenarios que le sirven a Colombia para clasificar al Mundial Sub-20 Femenino

Este sábado se vivirá la última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20 con un vibrante partido en el que la Selección Colombia de Carlos Paniagua necesitará sacar adelante el resultado ante Argentina para poder sellar o tener esperanzas de clasificar al Mundial de septiembre en Polonia.

Infortunadamente, el Hexagonal Final no ha ido de la misma forma que la fase de grupos. Colombia fue la gran líder del Grupo A con ocho unidades gracias a dos victorias y dos empates entrando a las fases finales con un invicto. Cayeron en la primera fecha frente a Ecuador, luego con Brasil, igualaron con Paraguay y superaron a Venezuela.

Con cuatro unidades, la Selección Colombia necesita dar un golpe a Argentina que persigue la misma ilusión de las colombianas en una jornada en la que solo Brasil y Ecuador están en el Mundial. Las argentinas, paraguayas, colombianas y venezolanas siguen con posibilidades.

LO QUE NECESITA LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL DE POLONIA

A partir de las 4 de la tarde se jugará ese partido entre Colombia y Argentina. Para las colombianas la necesidad es sumar de a tres para sumar siete unidades. Si esto sucede, las argentinas estarían al borde de la eliminación esperando lo que suceda en simultáneo entre Paraguay y Ecuador.

Si Colombia gana, y Paraguay supera a Ecuador, Argentina quedaría eliminada. Otro escenario sería que las colombianas ganen, y que las paraguayas igualen su partido. Así superarían a las ‘Albicelestes’.

Bajo ese panorama, para estar tranquilas, a Colombia le sirve sumar de a tres, y, sin importar lo que pase en los demás partidos, estará en el Mundial. Sin embargo, hay otros escenarios que le sirven a Colombia.

¿QUÉ PASA SI COLOMBIA EMPATA CONTRA ARGENTINA?

Entre las otras posibilidades que le sirven a Colombia está la de empatar contra Argentina. Con eso llegaría a cinco unidades y cualquier resultado que deje el juego entre Paraguay y Ecuador ayudará a que las de Carlos Paniagua vayan al Mundial. El riesgo que corre es si Venezuela le gana por varios goles en el juego de cierre a Brasil.

Colombia tiene mejor diferencia de gol que Argentina, por lo cual, la igualdad las dejaría listas pase lo que pase en el juego en simultáneo entre paraguayas y ecuatorianas.

De hecho, Colombia podría darse el lujo de perder contra Argentina, siempre y cuando no sea por varios goles ni que Paraguay sume algún punto en su duelo contra Ecuador que se juega al mismo tiempo.