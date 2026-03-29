Los tres retos de la Selección Colombia Vs Francia

La Selección Colombia está lista para enfrentar este domingo 29 de marzo al seleccionado de Francia en el segundo partido amistoso de la fecha FIFA, que sirve de preparación para la Copa del Mundo.

El duelo entre el equipo tricolor con los actuales subcampeones del mundo está programado para tener su pitazo inicial a partir de las 2:00 de la tarde en el Northwest Stadium, Landover, y se podrán seguir todas las emociones del compromiso a través de la señal de Fútbol RCN, LA FM y Deportes RCN.

Los tres retos de Colombia Vs Francia

Después de perder contra Croacia en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA y dejar importantes dudas, la Selección Colombia tendrá que afrontar tres retos contra Francia.

Evitar errores

Frente a Francia, la Selección Colombia tratará de evitar errores individuales, que sin duda se registraron ante Croacia y costaron el resultados.

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Ante el equipo croata, figuras como Camilo Vargas, Jhon Janer Lucumí y Luis Javier Suárez protagonizaron acciones individuales, que en caso de no equivocarse el resultado hubiese sido distinto.

Orden defensivo

Por otro lado, la Selección Colombia intentará mejorar su esquema defensivo y afianzar un bloque compacto para evitar dar ventajas en la parte posterior.

Ante Croacia se hicieron evidentes fallas en el trabajo en equipo, en cuanto a la labor defensiva, y además se dejaron importantes espacios que fueron aprovechados por el rival.

El director técnico Néstor Lorenzo podría darle la oportunidad a jugadores como Yerson Mosquera y Juan David Cabal.

Mejorar el rendimiento individual

Finalmente, en la Selección Colombia se espera una mejora en cuanto al rendimiento individual de algunos jugadores.

Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez y Luis Javier Suárez fueron señalados ante Croacia y se espera que contra Francia demuestren una mejor versión.

¿Cómo ver Colombia Vs Francia?

El partido entre Colombia con Francia por la fecha FIFA se podrá VER EN VIVO desde la 1:00 de la tarde por la señal de Fútbol RCN, la APP del Canal RCN y también tendrá transmisión de La Fm y Deportes RCN.