Lucho Díaz y una contundente autocrítica en pleno Mundial

La Selección Colombia logró este viernes 3 de julio la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo, después de derrotar 1-0 a Ghana en duelo válido por la ronda de dieciseisavos de final que se llevó a cabo en Kansas City.

El triunfo colombiano se registró gracias a la anotación conseguida por Jhon Adolfo Arias en el minuto 14.

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Luis Díaz hizo autocrítica

Luis Fernando Díaz, una de las grandes figuras de la Selección Colombia, fue titular y protagonista del partido, pero nuevamente se mostró errático al momento de definir las pocas oportunidades que tuvo para marcar.

Al término del encuentro, Lucho se mostró contento por la clasificación del equipo nacional en cuanto al balance grupal.

"Digamos que muy bien en lo grupal. Hemos conseguido el objetivo que era clasificar a la siguiente ronda. Estoy muy feliz por eso, feliz por la gente que está apoyando", dijo.

Por otro lado, Lucho hizo una sensata autocrítica, teniendo en cuenta que no pudo definir las opciones de gol que tuvo.

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"En lo personal hay que seguir trabajando y mejorando. Los delanteros vivimos de los goles y a veces pasamos por momentos no tan buenos y hay que corregir. No se puede hacer más que corregir y trabajar. Estar callados con la cabeza arriba y mentalizarse que en la próxima habrá revancha", afirmó.

Próximo partido de Colombia

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La Selección Colombia volverá a tener actividad en la Copa del Mundo este martes 7 de julio enfrentando a Suiza en los octavos de final.

El compromiso entre colombianos y helvéticos tendrá sede en Vancouver, Canadá, y su pitazo inicial será a partir de las 3:00 de la tarde, hora de Colombia.