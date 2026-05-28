Luis Díaz acabó la espera con Selección Colombia: hay novedad en concentración

Ya todo está listo para que arranque el Mundial, mientras que la Selección Colombia afronta la concentración en Bogotá. Néstor Lorenzo arrancó la semana de entrenamientos en Medellín y ahora cambiaron de ciudad con destino a la capital para encarar la despedida del combinado nacional contra Costa Rica.

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A lo largo de la semana, la concentración viene tomando forma a falta de que llegaran algunos otros jugadores que fueron liberados más tarde por sus responsabilidades con sus respectivos clubes como Luis Fernando Díaz, Luis Javier Suárez, Willer Ditta, o Kevin Castaño. Sin embargo, ‘Lucho’ acabó con la espera.

Luis Díaz cerró su primera temporada con el Bayern Múnich ganando todo lo posible en Alemania, y con la deuda pendiente que lo sigue persiguiendo con la UEFA Champions League que no pudo tras la eliminación en las semifinales. ‘Lucho’ ganó la Supercopa, la Bundesliga y la DFB Pokal.

COLOMBIA LE DA LA BIENVENIDA A LUIS DÍAZ: “¡QUÉ DICEN LOS PANITAS!”

La llegada de Luis Díaz tomó tiempo después de ser liberado el sábado 23 de mayo tras el partido de la DFB Pokal ante el Stuttgart. El colombiano inició el traslado de Alemania para llegar con tiempo a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá que arrancó a partir del lunes 25.

Con una temporada de ensueño gracias a sus 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos disputados hablan por sí solos. ‘Lucho’ dejó arriba el nombre de Colombia y ahora espera hacerlo nada más ni nada menos que en su primera Copa del Mundo a sus 29 años.

En las redes sociales de la Selección Colombia, le dieron la bienvenida a Luis Díaz y a Yerry Mina que llegaron juntos a Bogotá para sumarse a la concentración. El mensaje decía, “¡Qué dicen los panitas! Lucho y Yerry llegaron a nuestra concentración en Bogotá".

Ahora, lo ideal es que Luis Díaz entrene junto con el grupo tras tener los días de descanso que ya estaba fijados entre el Bayern Múnich y la Selección Colombia antes de su traslado a Bogotá. El primer reto pensando en el Mundial será el lunes 1 de junio enfrentando a Costa Rica en el amistoso de despedida.

LOS PRIMEROS JUGADORES QUE SE SUMARON A LA CONCENTRACIÓN

Luis Díaz y Yerry Mina fueron los últimos jugadores en reportarse a la convocatoria de la Selección Colombia en la concentración que se desarrolla en Bogotá. No obstante, el miércoles 27 de mayo llegaron Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba para seguir con las sesiones de entrenamiento.

El miércoles, este fue el trabajo que realizaron en el Estadio Metropolitano de Techo, “con la presencia de 14 de los 26 jugadores convocados, la Selección Colombia Masculina de Mayores continuó este miércoles 27 de mayo sus entrenamientos en Bogotá. Las actividades iniciaron en las instalaciones del Estadio Metropolitano de Techo con una sesión de preparación al movimiento en el gimnasio, antes de dar paso a los trabajos de campo”.

La FCF también indicó que, “una vez en el terreno de juego, el cuerpo técnico lideró las dinámicas orientadas a la fase ofensiva. En primera instancia, se ejecutaron ejercicios específicos enfocados en la posesión del balón. Posteriormente, el equipo desarrolló diversos patrones de juego con el objetivo de consolidar las variantes en ataque. Finalmente, la sesión concluyó con trabajos de definición y finalización de jugadas”.

Así las cosas, Luis Díaz y Yerry Mina se unen a este selecto grupo de concentrados, James Rodríguez, David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Juan Camilo Hernández, Jhon Lucumí, Willer Ditta y Santiago Arias.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE COLOMBIA ANTES DEL MUNDIAL

Se espera que en los próximos días lleguen los demás jugadores para completar la lista oficial de 26 futbolistas que componen esta convocatoria designada por Néstor Lorenzo.

Ya con la acumulación de los entrenamientos con el grupo completo, la Selección Colombia jugará frente a Costa Rica el próximo lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín como sede de la despedida antes del viaje a Estados Unidos.

De ahí viajarán a Estados Unidos, concretamente a San Diego, California para medirse el 7 de junio contra Jordania, una selección mundialista. Esa será la ruta de Colombia antes de concentrar en Guadalajara, México, y previo al duelo ante Uzbekistán el 17 de junio.