La máxima fiesta del deporte sigue su curso. Este martes 7, la Selección Colombia juega con su similar de Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El estadio de Vancouver, que cuenta con una muy buena presencia de hinchas, recibió este choque. El ganador de este choque se tendrá que ver las caras con Argentina en los cuartos de final.

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El estadio que recibió el duelo

“En su quinta década de existencia, el Estadio BC Place Vancouver sigue siendo una obra arquitectónica asombrosa situada a orillas de la ensenada de False Creek. El recinto, recientemente renovado, es la sede del equipo de la MLS Vancouver Whitecaps y de los BC Lions de la Liga Canadiense de Fútbol Americano (CFL), y también ha albergado ocasionalmente a la selección nacional de Canadá”, reseñó la FIFA sobre el estadio.



“Suiza y Colombia solo tienen un enfrentamiento previo en la historia de la Copa Mundial. Fue en la fase de grupos Estados Unidos 1994, en Los Ángeles, California. Los sudamericanos se impusieron por 0-2 con goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano. Esta será la primera vez que se enfrenten en una ronda eliminatoria”, añadió sobre el historial entre los equipos.

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Un primer tiempo sin muchas emociones

El primer tiempo se jugó con mucha intensidad. Durante los primeros minutos, la pelota fue muy disputada. La primera gran chance la tuvo Colombia. Gustavo Puerta, al minuto 30, remató, pero el portero rival atajó.



Al 29 y al 31, la selección de Suiza se acercó con mucho peligro. Ambas jugadas se presentaron cerca de la banda izquierda. Dos disparos potentes al arco. Ambos los tapó Camilo Vargas.

Luis Díaz la tuvo

El segundo tiempo empezó de la misma manera que el primero y hasta el minuto 59 la Selección Colombia se pudo acercar de nuevo al arco rival. Todo se dio tras una recuperación de Jefferson Lerma.



Lucho recibió la pelota y corrió con ella unos metros. Después de encontrar el espacio para rematar, disparó a la portería, pero el portero de Suiza detuvo la bola en todo el centro del arco. La tricolor lo sigue intentando.

