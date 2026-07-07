Este martes 7 de julio, por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia de Mayores mide fuerzas con su similar de Suiza.

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En Canadá se juega el partido

El encuentro se lleva a cabo en el estadio de Vancouver, en territorio canadiense. Tal cual sucedió en los duelos anteriores de la tricolor, la hinchada cafetera llenó el escenario deportivo.



“No siempre se tiene la oportunidad de jugar un partido de octavos de final en el Mundial. Estoy emocionado y entusiasmado, al igual que todos los jugadores. Sabemos que será un partido intenso y que estos encuentros suelen decidirse gracias a los grandes jugadores. Si nos mantenemos firmes, jugamos a nuestro estilo y presionamos mucho al rival, ya veremos qué puede pasar”, dijo en la previa Murat Yakin, DT de Suiza.

Lo que dijo Lorenzo en la previa

“Suiza es buena tanto en ataque como en defensa. Tienen muchas jugadas perfectamente sistematizadas, ya que su entrenador lleva con ellos cuatro o cinco años, creo. Han participado en dos Copas Mundiales. Algunos de ellos estuvieron en Catar y tienen mucha experiencia, así que va a ser un partido difícil contra un equipo bastante bueno”, añadió Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia.



El compromiso empezó de una manera intensa; cada equipo quería adueñarse de la pelota para hacer daño. En los primeros diez minutos no se presentó ni una sola oportunidad clara de gol.

El centro de James

Al minuto 13 sí apareció una opción importante. James Rodríguez cobró un tiro libre de manera magistral y por poco Jhon Lucumí aparece para marcar. En el rebote, Jefferson Lerma cabeceó, pero el portero rival salió para quedarse con la esférica. Pudo haber sido la apertura en el marcador.



La pelota parada empieza a tomar relevancia en un compromiso que inició de una manera muy trabada. Tanto la Selección Colombia como Suiza tiene hombres con una buena estatura.