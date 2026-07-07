El estadio de Vancouver recibe el último partido por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también VIDEO: Magistral tiro libre de James Rodríguez sacudió a Suiza

Por la clasificación a cuartos

La Selección Colombia de Mayores se enfrenta con su similar de Suiza para definir el rival de Argentina, que eliminó a Egipto este martes 7 de julio, por los cuartos de final del certamen orbital.



“Sin muchos reflectores encima, el equipo de las Cruces Rojas marcha invicto y con paso casi perfecto. De no ser por el empate en su debut frente a Catar, los dirigidos por Murat Yakin presumirían de cuatro victorias en el torneo mundialista. Golearon a Bosnia y Herzegovina y derrotaron a la coanfitriona, Canadá, en fase de grupos. En la ronda de dieciseisavos de final vencieron cómodamente a Argelia, dejando una de las mejores exhibiciones de dicha fase”, indicó la FIFA en la previa del choque.

La reseña previa

“Enfrente está la Colombia de Néstor Lorenzo, que para muchos es una de las selecciones que mejor fútbol desplegó hasta el momento en la Copa Mundial. Al igual que su próximo rival, un empate contra Portugal en el cierre del Grupo K les impide tener paso perfecto. Derrotaron a Uzbekistán y RD del Congo en las dos primeras fechas de la fase de grupos. Y en dieciseisavos tuvieron la oportunidad de vencer por un amplio marcador a Ghana, pero la falta de contundencia hizo que solo pudieran marcar un gol, obra de Jhon Arias”, agregó.



El partido, como era de esperarse, empezó de una manera muy intensa. En los primeros minutos hubo mucha disputa de la pelota. Hasta el minuto 29 se presentó la oportunidad clara de gol.

Camilo Vargas salvó a Colombia

Suiza aprovechó un error de Daniel Muñoz y remató mano a mano a la portería. Por fortuna, Camilo Vargas estaba bien parado y terminó atajando la esférica. Los europeos estuvieron cerca de la apertura del marcador.



Al 31, Suiza se volvió a acercar y, tras un disparo potente, por poco anota de nuevo. Camilo Vargas se volvió a imponer en el duelo y se quedó con la pelota, en esta oportunidad, sin dar rebote.





