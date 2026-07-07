La Selección Colombia de Mayores y su similar de Suiza se enfrentaron este martes 7 de julio, por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El compromiso, que se disputó en el estadio de Vancouver, en territorio canadiense y que tuvo lleno total, estuvo intenso de inicio a fin. Los dos equipos saltaron al terreno de juego con toda la ambición de clasificar.

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Voces en la previa

“No siempre se tiene la oportunidad de jugar un partido de octavos de final en el Mundial. Estoy emocionado y entusiasmado, al igual que todos los jugadores. Sabemos que será un partido intenso y que estos encuentros suelen decidirse gracias a los grandes jugadores. Si nos mantenemos firmes, jugamos a nuestro estilo y presionamos mucho al rival, ya veremos qué puede pasar”, dijo en la previa Murat Yakin, entrenador de Suiza.



“Suiza es buena tanto en ataque como en defensa. Tienen muchas jugadas perfectamente sistematizadas, ya que su entrenador lleva con ellos cuatro o cinco años, creo. Han participado en dos Copas Mundiales. Algunos de ellos estuvieron en Catar y tienen mucha experiencia, así que va a ser un partido difícil contra un equipo bastante bueno”, agregó, por su lado, Néstor Lorenzo, DT de Colombia.

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Primer y segundo tiempo sin goles

El primer tiempo terminó sin goles. En la etapa inicial se presentaron solo tres oportunidades claras de gol. La primera de ellas fue para la Selección Colombia y las otras dos para Suiza.



El segundo tiempo mantuvo la misma postura. Aunque colombianos y suizos hicieron todo lo posible para marcar, no lograron hacerlo. Los 90 minutos reglamentarios acabaron, entonces, 0 a 0.

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El juego se fue al tiempo extra

Debido a este empate, esta llave de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se fue al tiempo extra. La primera mitad suplementaria también finalizó 0 a 0.



Ya en el segundo tiempo extra, el defensa central Jhon Lucumí, tras una pelota parada a favor de Colombia, sintió una molestia y se tuvo que ir del terreno de juego. En su lugar entró Yerry Mina.

El llanto de Lucho

El segundo tiempo extra también quedó empatado. 0 a 0 y a los penales. Y desde los disparos desde los doce pasos, la selección de Suiza se impuso y clasificó a cuartos de final.



Tras la eliminación, como era de esperarse, hubo tristeza total en los jugadores de la Selección Colombia. Uno de los más afectados fue Luis Fernando Díaz Marulanda, quien rompió en llanto total.







