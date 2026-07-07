VIDEO: Jáminton Campaz casi mete golazo de media distancia

Las emociones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México continuaron, este martes 7 de julio, con el partido entre la Selección Colombia y el combinado de Suiza.



Este cotejo, como bien se sabe, corresponde a los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey. Este es el último compromiso de esta instancia. Cada vez se acerca más la recta final del torneo.

Lea también VIDEO: Magistral tiro libre de James Rodríguez sacudió a Suiza

El estadio y el historial

“Se empieza a reducir el número de equipos participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y en el último día de acción de los octavos de final, el Estadio BC Vancouver acogerá el duelo entre Suiza y Colombia, quienes nunca se han enfrentado antes en un partido eliminatorio”, reseñó la FIFA previo al cotejo.



“Suiza y Colombia solo tienen un enfrentamiento previo en la historia de la Copa Mundial. Fue en la fase de grupos Estados Unidos 1994, en Los Ángeles, California. Los sudamericanos se impusieron por 0-2 con goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano. Esta será la primera vez que se enfrenten en una ronda eliminatoria”, añadió.

Lea también VIDEO: Luis Díaz remató para intentar marcar el primero de Colombia

Primer tiempo igualado sin goles

El primer tiempo se jugó de una manera muy intensa. La pelota durante los 45 minutos iniciales se mantuvo muy disputada. Solo tres oportunidades de gol se presentaron. Una fue para Colombia con Gustavo Puerta y las otras dos para el conjunto europeo.



La etapa complementaria se jugó con la misma postura que la inicial. La selección colombiana y el conjunto suizo hacían todo lo necesario para quedarse con la pelota. La disputa permaneció. La paridad se mantuvo en el segundo tiempo. 0 a 0 y al tiempo extra.

Campaz la tuvo

En el minuto 100, es decir, el 10 del primer tiempo extra, Jaminton Campaz metió un soberbio remate de media distancia y por poco marca el primero de la Selección Colombia. El jugador de Rosario Central ingresó en el segundo tiempo por Jhon Arias. El disparo fue enviado por el portero rival al tiro de esquina.







