El estadio de Guadalajara, que contó con una muy buena presencia de hinchas, recibió otro partido de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



La Selección Colombia de Mayores, allí, se enfrentó con la República Democrática del Congo por la segunda jornada del grupo K del certamen orbital. Este duelo acaparó la atención de miles de aficionados.

Un duelo entretenido desde el arranque

“Colombia y la República Democrática del Congo reanudarán su andadura en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en este interesante encuentro del Grupo K. Los sudamericanos debutaron en el torneo con una victoria por 3-1 ante Uzbekistán, que participaba por primera vez, en Ciudad de México. Por el otro lado, los leopardos regresaron a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia con un sorpresivo empate 1-1 contra Portugal en Houston”, señaló la FIFA previo al cotejo.



El partido arrancó de una muy buena manera. Cuando se creía que el equipo africano se iba a ir arriba en la presión, se hizo fuerte la Selección Colombia y empezó a atacar y a atacar.

Primer tiempo empatado

El combinado patrio, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, utilizaba diferentes caminos para tratar de causarle daño a su rival. Las bandas y el carril central fueron foco de atención para la escuadra africana.



Aunque se presentaron varias opciones de gol, el primer tiempo terminó 0 a 0. Gustavo Puerta, Daniel Muñoz, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Fernando Díaz tuvieron chances claras.

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Lucho la tuvo

El segundo tiempo empezó con la misma intensidad y apenas al minuto 49 Luis Fernando Díaz Marulanda volvió a tener una opción clara de gol. Lamentablemente, la esférica no se fue al fondo de la red.



Después de un centro desde la banda derecha, al jugador del Bayern Múnich de Alemania le quedó la pelota. Lucho Díaz remató con pierna zurda, pero el guardameta rival terminó atajando.

