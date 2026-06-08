El lateral derecho Santiago Arias tuvo acción con la Selección Colombia en el juego amistoso contra Jordania previo a lo que será el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Arias, que juega en Independiente de Avellaneda de Argentina, entró en el segundo tiempo, reemplazando a Daniel Muñoz. El partido terminó 2 goles a 0 a favor del combinado tricolor.

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Arias es uno de los más experimentados de la tricolor

Santiago Arias, que lleva varios años representando a la Selección Colombia, tuvo un buen rendimiento en el compromiso amistoso. Sus avances en ataque fueron importantes y sus retrocesos fueron positivos.



Tras el duelo, el futbolista habló con los medios de comunicación y en uno de los apartados de la charla, dijo si el combinado nacional está al 100 % para la Copa del Mundo de la FIFA.

Las palabras de Santiago

“Lo que te puedo decir es que una cosa es cuando ya se empieza el Mundial. Una vez que empieza el Mundial, yo sé que el equipo está al más del 100%. Eso se va a notar y sé que vamos a hacer un Mundial único; esperamos todos eso”, manifestó, sin rodeos.



Además de eso, Santiago Arias hizo referencia a la conexión que tiene con sus demás compañeros en la Selección Colombia. El jugador dijo que con algunos jugadores es más sencilla la conexión.

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La conexión con el grupo

“Eso se da. Obviamente, con algunos es mucho más fácil que con otros porque llevamos mucho tiempo coincidiendo, mucho tiempo estando en una misma selección. Entonces, creo que eso al final se da, se da espontáneamente. Y es lo bonito del fútbol, lo bonito de tener esas conexiones”, aseguró.

“Totalmente, no solo en los mundiales, sino en cada partido que yo juego. Al sentir eso, quiere decir que todavía lo vivo y que tengo mucho para dar. Entonces, en el momento que ya no lo sienta, sabré que tendré que dar un paso al costado”, agregó sobre lo que siente al jugar.













