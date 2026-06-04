Mayra Ramírez se ilusiona con la Selección Colombia: "Vengo con sueños"

La Selección Colombia femenina ultima detalles para enfrentar este viernes 5 de junio a Uruguay en la octava fecha de la Conmebol Liga de Naciones en partido que será clave para el equipo nacional, ya que podrá asegurar anticipadamente la clasificación a la Copa del Mundo que tendrá sede en Brasil.

El director técnico Ángelo Marsiglia tiene como principal novedad la convocatoria de la delantera Mayra Ramírez, quien no había disputado ningún partido en la Conmebol Liga de Naciones al haber sufrido una lesión muscular jugando para su club, Chelsea.

Mayra se ilusiona con la Selección Colombia

Este jueves 4 de junio, Mayra Ramírez habló a pocas horas del partido entre la Selección Colombia contra Uruguay. En sus palabras, la atacante demostró la gran ilusión que genera volver a ser convocada en el equipo nacional y además disputar la Conmebol Liga de Naciones.

"Estoy emocionada, súper contenta por volver, ha sido un año muy difícil, estoy volviendo y retomando ritmo", dijo.

Ramírez se refirió a las dificultades que tuvo que superar durante el tiempo de lesión.

"Fue difícil, uno como jugadora siempre quiere estar y jugar. Pero le enviaba la mejor energía a la Selección, las compañeras han hecho un gran papel y hay que revalidar contra Uruguay y ganar para lograr la clasificación", afirmó.

La atacante destacó la importancia de jugar en Cali.

"Cali siempre es nuestra casa, siempre nos apoyan y esperamos que el público esté presente", explicó.

Finalmente, Mayra Ramírez explicó cómo está su estado físico para volver a jugar con la Selección Colombia.

"Estoy bien, lo hemos trabajado bien con el Chelsea y avanzamos poco a poco. Tuve minutos y estaba bien físicamente. Vengo con sueños de jugar en Selección, sumar minutos y vamos a ver si se da el gol", afirmó.

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Colombia Vs Uruguay: horario y cómo VER EN VIVO

El partido entre la Selección Colombia contra Uruguay por la Conmebol Liga de Naciones se jugará este viernes 5 de junio a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El compromiso se puede VER EN VIVO por la señal del Canal RCN, el YouTube de Deportes RCN y la APP de RCN.