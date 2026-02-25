Néstor Lorenzo se refirió a James Rodríguez: ¿Lo convocará o espera mayor regularidad?

Mucho se ha hablado durante los últimos meses de las posibles novedades que tendrá Néstor Lorenzo y las continuidades que dará dentro del combinado nacional de cara al Mundial de 2026. James Rodríguez, es, sin duda alguna, el gran referente y capitán de la Selección Colombia, pero no viene jugando.

Con el tema de James Rodríguez, Néstor Lorenzo siempre ha enfatizado en que convocará a los jugadores que estén en mejor momento. Infortunadamente, el volante cucuteño se demoró en conseguir equipo y, además, no ha podido debutar. Cuando se especulaba con su estreno, no fue convocado.

Cameron Knowles, entrenador del Minnesota United prioriza en que todos tengan regularidad y que cada jugador del club pueda entrar, siempre y cuando esté bien físicamente. El plan con el ex Real Madrid cambia, pues, no ha tenido muchos entrenamientos. Esto llama la atención de Néstor Lorenzo y de la Selección Colombia.

LAS PALABRAS DE NÉSTOR LORENZO HACIA JAMES RODRÍGUEZ ANTES DEL MUNDIAL 2026

En diálogo con César Augusto Londoño para el Diario AS, Néstor Lorenzo dejó entrever que está contento con el tema del nuevo equipo de James Rodríguez y de su futuro que está por iniciar en el Minnesota United a falta de tres meses y medio del Mundial.

Este evento podría ser el último para el volante colombiano y para otros futbolistas y cobra más importancia por ese tema en busca de llegar a las fases definitivas que dan título o podio. Néstor Lorenzo afirmó que, “siempre estamos en contacto con todos los jugadores (...) lo de James, estamos contentos de que haya hecho pretemporada con un equipo, está esperando el momento del debut y esperamos que haga una buena temporada hasta que lo tengamos nosotros con todo el grupo”.

Con esto, parece que no hay ningún dilema ni incertidumbre con la presencia de James Rodríguez que, seguramente, estará en los partidos de Fecha FIFA ante Croacia y Francia, y, por supuesto, en el Mundial. Además, el entrenador argentino tomó el tema de Jhon Arias como bueno cambiar de equipo para estar feliz y recuperar su mejor nivel.

Aunque no habló en esa respuesta sobre James Rodríguez, el volante ex Real Madrid también acaba de anunciar un cambio de club después de salir del Club León a finales de 2025. Este cambio es para ganar regularidad deseada para el Mundial y para volver a recuperar la felicidad de estar entrenando y jugando al óptimo nivel.

¿CUÁNDO SERÍA EL DEBUT DE JAMES RODRÍGUEZ?

El debut de James Rodríguez en el Minnesota United será evaluado en esta semana, dado que ha podido sumar sesiones de entrenamiento con el club en la sede deportiva. Los minesotanos se ilusionan con el primer entrenamiento del colombiano que estuvo presente el 24 de febrero junto con sus compañeros.

Su equipo empató ante el Austin FC en condición de visitante salvando los puntos al final del compromiso. No estuvo el mediocampista ex León. Por nombre parece ser el máximo fichaje en la historia de la institución y debutaría en condición de local ante Cincinnati FC el sábado 28 de febrero a las 4:30 de la tarde en horario de Colombia.