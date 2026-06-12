La Selección Colombia de Mayores ya entrena en la ciudad de Guadalajara para lo que será su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Colombia entrena en Guadalajara

La tricolor, en la Academia de Atlas, ya ha sumado dos entrenamientos. El primero se realizó el jueves 11 de junio, mismo día en el que México y Sudáfrica abrieron la máxima fiesta del deporte rey.



“La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, completó su primera jornada de entrenamiento en Guadalajara, México. El plantel inauguró sus actividades en territorio mexicano con una sesión matutina que integró la preparación deportiva con un acercamiento hacia los aficionados y diversos grupos de interés social”, señaló la FCF tras el primer entrenamiento de la tricolor en suelo azteca.

La tricolor se alista para el debut

“En el plano deportivo, las actividades en el terreno de juego iniciaron con los ejercicios de calentamiento de rutina, complementados con dinámicas de cohesión de grupo. Posteriormente, el cuerpo técnico dividió el plantel en dos frentes de trabajo especializados: un segmento se enfocó en los movimientos de la fase defensiva, mientras que el otro ejecutó ejercicios de definición”, añadió.



El segundo entrenamiento del equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se llevó a cabo este viernes 12 de junio y en esta práctica, cabe mencionar, se presentó un hecho más que llamativo.

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El arquero que se sumó a las prácticas

A los 26 jugadores convocados, se sumó un cuarto arquero. Un guardameta de las fuerzas básicas de Atlas de la Liga MX acompañó los trabajos de David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero.



El nombre del portero es Cruz Martínez. Por este viernes, apoyó a la Selección Colombia en la práctica. Se desconoce si en los siguientes entrenamientos el guardameta volverá a hacer presencia.