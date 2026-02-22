Paraguay vs Colombia EN VIVO, 22 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

Se vive una nueva jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20 con un vibrante partido de dos selecciones sumamente necesitadas con las pretensiones de sellar la clasificación ubicándose en alguno de los cuatro puestos que darán ese privilegio para ir al Mundial de Polonia en septiembre.

Vea también: Jarlan Barrera tendría nuevo club en el exterior: ¿Se acaba la novela?

La tercera jornada puede ser determinante para Colombia que está en el fondo de la tabla o para Paraguay que en estos momentos está en puestos de clasificación para el Mundial, pero la derrota podría complicar a las anfitrionas.

Aunque Colombia selló la clasificación al Hexagonal Final liderando el Grupo A, estas instancias finales han generado preocupación en el equipo dirigido por Carlos Paniagua. La primera salida en esta fase fue ante Ecuador y cayeron por la mínima diferencia. Luego enfrentaron a Brasil y el marcador fue el mismo a favor de las brasileñas.

Sin unidades están en el fondo de la tabla y tienen que reaccionar ante Paraguay con la que igualaron sin goles. En caso de una derrota, tendrán que ganar los dos partidos restantes frente a Venezuela y Argentina y esperar resultados.

Por su parte, Paraguay tampoco arrancó bien el Hexagonal Final con derrota frente a Brasil y luego superaron a su similar de Venezuela para sacar tres unidades importantes. En estos momentos, las paraguayas son terceras y una victoria las afianzaría en la parte alta.

Le puede interesar: América perdió delantero que iba a llegar en 2026: firmó con gigante de Ecuador

Paraguay cuenta con una de las mejores jugadoras sudamericanas en la actualidad como lo es Claudia Martínez de un futuro muy prometedor. Con Claudia esperan dar el golpe de autoridad y dejar a Colombia en crisis.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE PARAGUAY Y COLOMBIA EN EL HEXAGONAL FINAL DEL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 ESTE DOMINGO 22 DE FEBRERO

El partido entre Paraguay vs Colombia por la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Femenino Sub-20 se jugará a partir de las 8 de la noche en horario de Colombia y 10 de la noche en horario de Paraguay. Se podrá ver por la app del Canal RCN y por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE PARAGUAY VS COLOMBIA

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00 P.M.

México: 7:00 P.M.

Lea también: Minnesota debutó sin James en la MLS 2026: así les fue

Bolivia y Venezuela: 9:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 P.M.