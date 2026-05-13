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Selección Colombia

Partido de despedida de la Selección Colombia: boletería, precios y más detalles

La Selección Colombia enfrentará a Costa Rica el viernes 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.
Daniel Zabala
Selección Colombia.
Selección Colombia. // AFP

La Selección Colombia entra en la etapa final de su preparación para disputar la Copa del Mundo de 2026 y este miércoles 13 de mayo la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer detalles del partido de despedida que disputará el equipo nacional antes de afrontar el certamen.

El evento, que fue denominado como 'La Recta Final', enfrentará a la Selección Colombia masculina de mayores con el seleccionado de Costa Rica el viernes 29 de mayo a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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El partido será la última oportunidad que tendrán los hinchas de la Selección Colombia para acompañar y ver a los integrantes del equipo nacional antes de iniciar la participación en la Copa del Mundo.

Boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las tres etapas para la venta de la boletería.

La primera etapa será de preventa para usuarios de la tarjeta de crédito oficial de la Selección Colombia, la Tarjeta de Crédito Visa Infinite, la Tarjeta de Crédito Mastercard Black, la Tarjeta de Crédito American Express Platinum y la Tarjeta de Crédito American Express Metal de Bancolombia.

Esta fase será desde las 8:00 A.M. del 14 de mayo las 7:59 A.M. del 15 de mayo.

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Por otro lado, la segunda etapa será para los usuarios de Bancolombia que paguen con las tarjetas de crédito de Bancolombia y débito Mastercard - Bancolombia que permita realizar transacciones no presentes.

Esta fase será válida desde las 8:00 A.M. del 15 de mayo hasta las 7:59 A.M. del 16 de mayo.

Finalmente, el público general podrá adquirir sus entradas desde el 19 de mayo con todas las tarjetas y PSE.

Precios de las boletas del partido de despedida de la Selección Colombia

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Occidental: $490.000 + $70.000 (servicio)

Oriental Central: $390.000 + $56.000 (servicio)

Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (servicio)

Norte: $85.000 + $13.000 (servicio)

Sur: $85.000 + $13.000 (servicio)

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