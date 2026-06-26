Portugal teme por Colombia: “Una selección que infunden temor”

Llegó la hora para uno de los partidos más interesantes de la primera ronda del Mundial. Miami se paralizará con las camisetas amarillas que se acercarán al Hard Rock Stadium para presenciar nada más ni nada menos que el duelo entre Portugal y la Selección Colombia.

Lea también Juventus pagaría 14 millones de euros por un jugador de Selección Colombia

Este duelo entre portugueses y colombianos arrancará con las dos selecciones que ya están clasificadas para los dieciseisavos de final, pero con la diferencia de que Colombia está en el liderato con seis unidades, y Portugal tiene cuatro unidades producto de un empate y una victoria.

A Colombia le sirve ganar o empatar para conservar el liderato, mientras que a Portugal solo le basta con ganar los tres puntos para trepar a la cima y tener un cruce un poco más sencillo en la fase de los dieciseisavos de final. La prensa lusa ya empieza a palpitar este partido y sentenciaron que hay temor por el buen comienzo de su rival sudamericano.

“HAY EQUIPOS QUE INFUNDEN TEMOR”; MEDIOS PORTUGUESES REFERENCIAN A COLOMBIA

Néstor Lorenzo y sus dirigidos están en la parte alta con seis unidades gracias a las dos victorias conseguidas frente a Uzbekistán y la República Democrática del Congo. En el segundo partido llegaron en más de nueve ocasiones al arco de Lionel Mpasi, y los medios portugueses ya empiezan a referenciar al seleccionado ‘Tricolor’.

Fue el diario Récord quien reseñó lo que es la Selección Colombia, “hay equipos que infunden temor por lo que hacen y equipos que infunden temor por lo que tienen. Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, pertenece a ambas familias. Dado el perfil de sus rivales, los cafeteros han sido un equipo de posesión, dominio territorial y calidad individual, llegando a la tercera jornada ya clasificados, liderando su grupo con 6 puntos y un récord perfecto de victorias”.

Lea también Tres cambios que contempla Néstor Lorenzo para Colombia vs Portugal

Posteriormente, analizaron las capacidades de su rival este sábado 27 de junio, “ganaron ambos partidos por un margen menor al que sugiere su dominio. Vencieron a Uzbekistán 3-1 y a la República Democrática del Congo 1-0, pero en ninguno de los dos encuentros causaron tanto daño como lo hicieron. Tuvieron cerca del 57% de posesión, más de 500 pases y recibieron el balón en el último tercio del campo dos y tres veces más veces que sus rivales, y, aun así, produjeron 1.16 y 1.57 goles esperados, con un valor por disparo de 0.05, una cifra que refleja mejor su volumen que su valor. Es un equipo que circula mucho el balón y dispara con frecuencia”.

“IDENTIDAD A UN EQUIPO QUE NO TENÍA”; MEDIOS PORTUGUESES REFERENCIAN A NÉSTOR LORENZO

Colombia con Néstor Lorenzo ha tenido grandes partidos desde que llegó en 2022. En amistosos lograba sacar resultados ideales jugándole de tú a tú a países como España o Alemania con triunfos ante estas dos selecciones. Además, superaron a Argentina y a Brasil en Eliminatorias.

Luego vino otro bajón, pero nada pudo detener la clasificación de la Selección Colombia para el Mundial y antes del certamen mundialista, derrotas ante Croacia y Francia que eran exámenes duros, justamente para tantear el terreno contra países de Europa, dado que en fase de grupos tendrán que medirse con Portugal.

Por esta razón, Récord analizó el camino que ha tenido Colombia desde que Néstor Lorenzo tomó las riendas. En estos años con el entrenador argentino, también disputaron una final de la Copa América frente a Argentina, pero no pudieron ganar. El medio reseñó que, “le dio una identidad a un equipo que no la tenía”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también Ecuador hizo la épica: derrotó a Alemania y clasificó a 16avos de final del Mundial

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.