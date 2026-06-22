El entrenamiento de la Selección Colombia de Mayores, de las horas de la tarde de este lunes 22 de junio, se tuvo que suspender. El combinado patrio adelantaba su práctica en el centro de alto rendimiento de Atlas de la Liga MX.

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Práctica suspendida

Sin embargo, de un momento a otro, la lluvia empezó a caer. Con el paso de los minutos, la lluvia fue acompañada, del todo, por una posible tormenta eléctrica. Todo se pudo ver en vivo a través del canal de YouTube de Deportes RCN.



Este entrenamiento, como bien se sabe, se realizaba previo al partido contra la República Democrática del Congo, que se llevará a cabo este martes 23 de junio a las 9:00 p. m., hora colombiana.

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Lorenzo habló en rueda de prensa

Previo al entreno, cabe mencionar, Néstor Lorenzo habló en conferencia de prensa, también de cara al compromiso de la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



“Lo que teníamos estudiando de Congo en la previa había variado bastante, pero ya con Dinamarca y Portugal marcó un 5-3-2, mantiene dos delanteros importantes arriba y hay que evitar transiciones y contras. Eso es lo que estamos trabajando”, dijo sobre el rival.

Las variantes de la tricolor

Lorenzo hizo referencia a las variantes de la tricolor. “La versatilidad de los jugadores. Hemos jugado contra equipos que tienen dos delanteros como Congo y hemos jugado con línea de 4, con un líbero adelantado. Hemos jugado en Ecuador con línea de 3, en Eliminatorias. Volantes que pueden salir a presionar más alto o que sostienen la estructura desde atrás. Carrileros que pude jugar de lateral o de carrilero de mitad para adelante. Nos vamos acomodando a veces con la misma gente o con los cambios que se dan en los mismos partidos”, manifestó.



“En la ruptura de Muñoz, el pase lo hizo Lucho Díaz a manera de volante por el centro. Y el gol también lo hizo Lucho por el centro. No importa dónde inicie o dónde se le vea, donde él se sienta cómodo, sobre la raya para recibir, pero luego termina muchas jugadas por dentro y eso nos da versatilidad al equipo. Lucho está siendo un delantero completo”, sentenció, entre otras cosas más, sobre Luis Díaz.







