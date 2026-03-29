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Selección Colombia

Probable titular de Francia para enfrentar a Colombia: muchos cambios

La Selección Colombia enfrentará este domingo 29 de marzo a Francia en la fecha FIFA.
Daniel Zabala
Selección de Francia
Selección de Francia // Foto de X: @equipedefrance

La Selección Colombia está lista para enfrentar este domingo 29 de marzo a Francia en el segundo amistoso de la fecha FIFA que tendrá sede en el Northwest Stadium de Landover y que se podrá VER EN VIVO por Fútbol RCN.

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Después de haber superado a Brasil el pasado jueves 26 de marzo, el entrenador Didier Deschamps anunció que hará cambios en el equipo titular que chocará con Colombia, teniendo en cuenta los pocos días de descanso.

Probable titular de Francia Vs Colombia

Teniendo en cuenta la poderosa convocatoria realizada por Didier Deschamps, se espera que Francia presente hasta siete cambios en su titular contra Colombia.

Según detalló L'Équipe, Deschamps presentaría un poderoso cuarteto ofensivo, en el que no estaría Kylian Mbappé.

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La ofensiva francesa estaría conformada por Maghnes Akliouche, Rayan Cherki y Désiré Doué, con Marcus Thuram.

Por otro lado, en la mitad de la cancha se ubicarían Zaire-Emery y N'Golo Kanté, aunque se espera que Eduardo Camavinga, quien no fue titular contra Brasil, sume minutos.

Finalmente, el guardameta designado será Samba y el cuarteto defensivo lo integrarán Kalulu, Lacroix, Hernández, Digne.

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Titular de Francia Vs Colombia

Samba - Kalulu, Lacroix, Hernández, Digne - Zaire-Emery, Kanté - Akliouche, Cherki, Doué - Thuram

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