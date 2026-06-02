¿Qué viene para Colombia antes del Mundial 2026? Este es el cronograma previo

Este lunes 1 de junio se jugó el último partido de la Selección Colombia en el país antes de empezar la concentración en Norteamérica con miras al debut frente a Uzbekistán en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Fue una buena victoria con un marcador de 3-1 en el Estadio El Campín de Bogotá con el recinto deportivo completamente lleno.

Gustavo Puerta, Willer Ditta, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández y Jorge Carrascal fueron las grandes novedades en la Selección Colombia que tuvo pinceladas en el segundo tiempo con Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. Además, Luis Díaz dejó claro que tiene todo para liderar al combinado nacional.

Tras este partido en Bogotá, Néstor Lorenzo y sus dirigidos empezarán a preparar el recorrido en Estados Unidos y México para afrontar los partidos del Mundial, dos de ellos en suelo mexicano y el último en territorio estadounidense. Además, falta otro amistoso ante Jordania en San Diego, California.

EL CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA PARA PREPARAR EL MUNDIAL

Quedan apenas nueve días para que arranque el Mundial en Estados Unidos y este partido ante Costa Rica, más allá de un encuentro para despedir a la Selección Colombia, sirve para preparar los detalles definitivos para afrontar el reto mundialista.

Bajo ese panorama, se espera que a partir del martes 2 de junio se lleve a cabo las últimas sesiones de entrenamiento esperando tener a Jhon Córdoba con el grupo, dado que por un tema en su rodilla no ha podido entrenar junto con el equipo y ha hecho trabajos diferenciados y en gimnasio.

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Colombia concentrará en Colombia y viajará en esta semana para San Diego, California. Ahí enfrentará su último partido antes del Mundial que será el domingo 7 de junio contra Jordania. Después de ese duelo, el equipo llegará con dos encuentros encima, uno de ellos contra una selección mundialista como el partido contra los jordanos.

Justo después de ese partido, seguramente la Selección Colombia entrenará en Estados Unidos y, posteriormente, viajará a México para hacer el campamento en Guadalajara. Ya tienen sede en suelo mexicano y en territorio tapatío para concentrar y entrenar de cara al debut el 17 de junio.

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL MUNDIAL

Después de jugar contra Costa Rica y Jordania vendrá la competencia orbital en la que no pueden fallar y tendrán que corregir algunos aspectos para tener una mejor cara en el Mundial. La idea es poder concentrar en México, país en donde tendrá los primeros dos partidos.

Colombia vuelve a un Mundial después de la ausencia en Catar 2022 y tendrá que mejorar lo hecho en 2018 cuando llegó a octavos de final. Superar lo de Brasil 2014 será determinante, es decir, llegando a una semifinal para firmar el mejor certamen de la historia.

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Así las cosas, todo empezará el miércoles 17 de junio cuando el combinado dirigido por Néstor Lorenzo afronte el primer duelo del Mundial contra Uzbekistán. Ese será el punto de partida, nada más ni nada menos que en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) a partir de las 9 de la noche en horario de Colombia.

Luego, a esa misma hora se medirán con la República Democrática del Congo el martes 23 en el Estadio Akron de Guadalajara y el sábado 27 de junio cerrarán la fase de grupos contra su similar de Portugal. Seguramente, todos los ojos estarán puestos en ese encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.