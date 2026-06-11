Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

Retumba lo que dijo Roberto Carlos sobre James Rodríguez y Luis Díaz

Colombia se sigue preparando para su debut en la Copa del Mundo.
Carlos Cañas
Roberto Carlos habla de James y Lucho.
Roberto Carlos habla de James y Lucho. // AFP

Roberto Carlos, histórico exjugador de la selección de Brasil, habló en las últimas horas sobre las dos grandes estrellas de la Selección Colombia de Mayores, James David Rodríguez y Luis Fernando Díaz Marulanda.

El exfutbolista del poderoso Real Madrid de España se pronunció antes de lo que fue el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

“Hoy me siento un poco más colombiano”: el emotivo mensaje de Néstor Lorenzo

Lea también

“Hoy me siento un poco más colombiano”: el emotivo mensaje de Néstor Lorenzo

La pregunta que se le realizó al brasileño

Roberto Carlos se refirió a los dos jugadores del combinado nacional antes de que la selección de México venciera 2 goles a 0 a su similar de Sudáfrica por la primera jornada del grupo A de la Copa del Mundo.

En el Canal RCN, el periodista José Fernando Neira le consultó a Roberto Carlos qué consejos se le pueden entregar a jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz para el Mundial FIFA 2026.

Selección Colombia: dorsales oficiales para la Copa del Mundo 2026

Lea también

Selección Colombia: dorsales oficiales para la Copa del Mundo 2026

Las palabras de Roberto Carlos

Roberto Carlos, sin rodeos, dijo que a jugadores de la calidad como la de James y Luis Díaz no se les da consejos, pues indica que estos futbolistas saben muy bien lo que se debe hacer en el terreno de juego.

A ese tipo de jugadores no se les da consejos. Ellos saben lo que tienen que hacer”, manifestó, sin rodeos, Roberto Carlos. El guajiro y el cucuteño serían titulares de Colombia en la Copa del Mundo.

Uzbekistán prende alarmas vs Colombia: jugador recayó en lesión a seis días del debut

Lea también

Uzbekistán prende alarmas vs Colombia: jugador recayó en lesión a seis días del debut

El grupo de la tricolor

La Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, está ubicada en el grupo K del Mundial FIFA 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Se espera que el combinado tricolor, de la mano del mismo James Rodríguez y Luis Fernando Díaz, pueda pasar sin problemas a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.

En esta nota

Mundial 2026 Selección Colombia Colombia James Rodríguez Luis Díaz Brasil