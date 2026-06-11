Roberto Carlos, histórico exjugador de la selección de Brasil, habló en las últimas horas sobre las dos grandes estrellas de la Selección Colombia de Mayores, James David Rodríguez y Luis Fernando Díaz Marulanda.



El exfutbolista del poderoso Real Madrid de España se pronunció antes de lo que fue el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La pregunta que se le realizó al brasileño

Roberto Carlos se refirió a los dos jugadores del combinado nacional antes de que la selección de México venciera 2 goles a 0 a su similar de Sudáfrica por la primera jornada del grupo A de la Copa del Mundo.



En el Canal RCN, el periodista José Fernando Neira le consultó a Roberto Carlos qué consejos se le pueden entregar a jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz para el Mundial FIFA 2026.

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Las palabras de Roberto Carlos

Roberto Carlos, sin rodeos, dijo que a jugadores de la calidad como la de James y Luis Díaz no se les da consejos, pues indica que estos futbolistas saben muy bien lo que se debe hacer en el terreno de juego.



“A ese tipo de jugadores no se les da consejos. Ellos saben lo que tienen que hacer”, manifestó, sin rodeos, Roberto Carlos. El guajiro y el cucuteño serían titulares de Colombia en la Copa del Mundo.

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El grupo de la tricolor

La Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, está ubicada en el grupo K del Mundial FIFA 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.



Se espera que el combinado tricolor, de la mano del mismo James Rodríguez y Luis Fernando Díaz, pueda pasar sin problemas a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.



