Santiago Arias, en atención a los medios de comunicación este sábado 28 de marzo, se pronunció de cara al partido Colombia vs. Francia que, en territorio norteamericano, se llevará a cabo el domingo 29.



Arias hizo referencia al conjunto de Mbappé y compañía. “Sea cual sea el rival que esté en frente vamos con la misma intención que es ganar, mejorar, seguir creciendo cometer los menores errores posibles porque, a pesar de que sea amistoso, sabemos que te puedes enfrentar a equipos así en la Copa y si fallas te lo cobran y quedas fuera, pero lo importante es el aprendizaje que nos dejará el partido para lo que viene”, dijo.

Arias atendió a la prensa

Arias habló también del duelo amistoso contra la selección de Croacia, en el que la tricolor perdió 2 goles a 1. Señaló que el conjunto europeo y la misma Colombia tuvieron buenos y malos momentos.



“Yo creo que tanto ellos como nosotros tuvimos momentos buenos y malos, pero hace parte de los partidos. Ahora, enfrentamos a un equipo que lo ha hecho bien, que tiene excelentes jugadores y las cosas cambian con los detalles", afirmó.

Arias habló de los errores

"Cometes pequeños errores y ellos están para aprovechar, para marcar y nosotros también tuvimos para empatar o hacer un gol más, pero todo es un aprendizaje, todo es enseñanza y ahora pensamos en la cita mundialista que es por lo que vamos luchar”, añadió.



Santiago Arias también hizo referencia al estudio que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo le ha hecho a Francia, que arriba al cotejo después de derrotar a Brasil por 2 tantos a 1.

Se viene Francia

“Francia, como lo hemos visto, no solo son once, todos son excelentes atletas, es un equipo competitivo que va a ir a luchar por lo menos llegar a una final nuevamente. Condiciones tenemos, equipo tenemos, con experiencia, con muchas ganas eso nos ayuda a crecer y la mentalidad ganadora que tengamos”, sentenció el lateral derecho, entre otras cosas más.