Selección Colombia: el jugador que terminó golpeado el amistoso con Costa Rica

La Selección Colombia derrotó 3-1 a Costa Rica en partido amistoso que se disputó en el estadio El Campín de Bogotá y que sirvió de despedida antes de emprender rumbo a la Copa del Mundo 2026.

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El equipo nacional recibió el apoyo de la afición que llenó las graderías del estadio El Campín, quienes disfrutaron con las anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez.

El jugador de Colombia que terminó golpeado el amistoso

A pesar de que el partido era amistoso y con el fin de permitirle a los aficionados colombianos ver a las figuras que defenderán la camiseta tricolor en la Copa del Mundo, en algunos momentos se registraron acciones de juego fuerte que alcanzaron a preocupar.

Uno de los jugadores que recibió un fuerte golpe fue el mediocampista Gustavo Puerta, que fue titular y disputó más de 60 minutos.

En el segundo tiempo, el mediocampista del Racing de Santander se vio afectado por un choque cuando intentaba salir con la pelota dominada desde el propio campo colombiano.

En el momento del partido, Puerta solo se quejó por el impacto, pero posteriormente, cuando lo sustituyeron, se le vio sentado en el banco con una bolsa de hielo en una de sus rodillas.

¿Qué sigue para la Selección Colombia antes del Mundial?

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La Selección Colombia continuará con su preparación en Bogotá hasta el próximo 4 de junio, día en el que emprenderá viaje a San Diego, Estados Unidos, en donde se medirá con Jordania el domingo 7 de junio en el último amistoso de preparación antes de afrontar la Copa del Mundo.

Posteriormente, el equipo nacional se desplazará a Guadalajara, en donde tendrá su base final para jugar la fase de grupos del Mundial.