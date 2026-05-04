[VIDEO] Luis Javier Suárez sigue en racha: golazo para perfilarse en Selección Colombia

Mucho se ha hablado del delantero que tomará el cargo de marcar la diferencia en la fase de grupos de la Copa del Mundo, y, en caso de sellar la clasificación para dieciseisavos. En esa lista de atacantes, seguramente la batalla será entre Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba que están en muy buen momento.

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Aunque Luis Javier Suárez pasó por una negativa racha de ocho partidos sin marcar goles, poco a poco ha venido superando esa situación. Sigue siendo el titular indiscutible del Sporting Lisboa, pese a que ya no hay posibilidades de ganar títulos en la Primeira Liga.

En la semana, Luis Javier Suárez le marcó al Tondela en el empate a dos tantos. Ahí acabó la mala racha y en una nueva fecha de la Primeira Liga ante el Vitoria Guimaraes en una goleada del Sporting Lisboa, el colombiano volvió a dar la diferencia con un gol y dos asistencias que siguen llamando la atención en Selección Colombia y en su gran temporada.

EL GOLAZO DE LUIS JAVIER SUÁREZ PARA EL SPORTING LISBOA

Cuando el partido ya iba 3-0 a favor del Sporting Lisboa, el elenco lisboeta volvió a golpear al Vitoria Guimaraes con un golazo de Luis Javier Suárez que recibió un pase largo, recorrió terreno para plantarse de cara al portero y marcar a placer con una definición cruzada.

Durante los 90 minutos, el cuadro lisboeta logró sacar provecho de las situaciones que pudo crear y poner en peligro al Vitoria Guimaraes con todas las fichas. Luis Javier Suárez marcó su gol y aumentó su registro goleador en el rentado portugués.

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Además del gol que anotó, Luis Javier también contribuyó como asistente en dos goles del Sporting Lisboa. En el primero le dio un pase a Goncalo Inacio después de una pelota quieta que buscaron al goleador y de primera envió un centro para la cabeza del central que marcó con el arco a su merced.

Para el quinto tanto del compromiso de Luis Guilherme, el colombiano volvió a ser el socio para juntarse con el otro atacante y marcar un nuevo tanto mejorando sus números en ese componente. El samario arrancó desde la mitad de cancha y mandó un pase entre los dos centrales para que su compañero englobara la pelota encima del arquero.

LAS ESTADÍSTICAS DE LUIS JAVIER SUÁREZ ANTES DEL MUNDIAL

Queda un mes para que arranque el Mundial para la Selección Colombia y seguramente Luis Javier estará en la convocatoria que deberá salir el primero de junio. El delantero suma 50 partidos como jugador del Sporting Lisboa y ya ha anotado 35 goles en el equipo.

Además, cuenta con nueve asistencias en la temporada, que demuestra que puede jugar como un socio acompañado de otro delantero. Buenos números pensando en ganarse la titularidad en el Mundial. Sumado a todo esto, el samario busca su primer título en Europa.

LUIS JAVIER SUÁREZ JUGARÁ LA FINAL DE LA COPA DE PORTUGAL

Después de este recorrido en la temporada, Luis Javier ya no puede ser campeón de la Primeira Liga, dado que el Porto ya está en ese liderato sin opciones de que el Benfica o el Sporting Lisboa lo bajen de esa zona.

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Lo que sí puede hacer el colombiano es ganar su primer trofeo en Europa después de que no pudiera ganar títulos en Francia o en España. La oportunidad de consagrarse será en la Copa de Portugal cuando enfrenten al Sport Clube União Torreense el 24 de mayo con horario todavía por definir.