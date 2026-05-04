Selección Colombia se complica para clasificar al Mundial: ¿Qué necesita la Sub-17?

El Sudamericano Femenino Sub-17 sigue dando de qué hablar con la definición de la fase de grupos tanto del A como del B el domingo 3 de mayo. Infortunadamente, la Selección Colombia se quedó afuera de las dos primeras posiciones y esto le quitó la posibilidad a las dirigidas por Carlos Paniagua de jugar semifinales.

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Con la eliminación se complica cada vez más Colombia para ir al Mundial de Marruecos. Estando en semifinales podían buscar el título continental, y, además, clasificar al certamen mundialista de manera más sencilla siempre y cuando clasificaran a la final.

Colombia quedó en la tercera casilla y deberá esperar rival para disputar los Play-Offs de la Copa del Mundo. La ruta es un poco más difícil en esa búsqueda por instalarse en Marruecos como definió la FIFA que desde el 2025 al 2030 va a haber un Sudamericano Femenino Sub-17 y un Mundial de la categoría en suelo marroquí.

LA ÚNICA MANERA QUE TIENE COLOMBIA DE CLASIFICAR AL MUNDIAL DE MARRUECOS

Después de la fase de grupos, Colombia cerró esta instancia inicial tercera con el mismo puntaje de Argentina y de Chile que ocuparon las primeras dos plazas en ese orden. Esta imposibilidad de jugar las semifinales pone en problemas la clasificación al Mundial.

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Con este panorama, el único escenario que le sirve a Colombia es que ganen el partido de los Play-Offs con rival por confirmar todavía. Tendrán que esperar qué pasa entre Argentina vs Venezuela que se verán las caras en las semifinales. Quien pierda en esa llave se tendrá que medir con las colombianas en el todo o nada para ir al certamen mundialista.

Colombia ya sabe lo que es llegar al Mundial, pues, el año pasado clasificaron a la cita orbital enfrentando a España, Costa de Marfil y Corea del Sur. Pasaron de ronda a octavos de final y salieron eliminadas en manos de Japón que no tuvo piedad con un categórico 4-0.

SI COLOMBIA EMPATÓ CON CHILE Y ARGENTINA EN PUNTOS, ¿POR QUÉ NO CLASIFICÓ A SEMIFINALES?

Solo pasan dos selecciones de cada grupo a las semifinales y Colombia no logró ese objetivo que habían trazado en Paraguay. Superaron en la última jornada a las paraguayas con un 3-0, pero de igual forma no les alcanzó aun teniendo mejor diferencia de gol que Argentina que fue líder de la zona A.

Sin embargo, lo que prima en caso de desempate en los grupos no es la diferencia de gol sino el enfrentamiento directo entre las selecciones. Argentina, Chile y Colombia quedaron con ocho puntos cada una, y, como coincidencia, los resultados entre sí fueron solo empates.

Por un lado, Argentina empató a un tanto con Colombia y a dos con Chile. Las colombianas y chilenas igualaron sin goles. Como cada encuentro terminó en paridad, el otro ítem de desempate es la cantidad de goles en esos partidos. Las albicelestes marcaron tres tantos, las australes dos, y las colombianas solo uno.

Por esta razón, cuando Colombia celebraba por la diferencia de gol superior al de Argentina, el enfrentamiento directo complicó a las colombianas hasta tal punto de quedar eliminadas en esta tercera casilla que las dejó en los Play-Offs para clasificar al Mundial.

¿CUÁNDO SERÁ EL PARTIDO DE COLOMBIA EN LOS PLAY-OFFS?

El Sudamericano define a cuatro selecciones clasificadas al Mundial de Marruecos. Colombia tendrá la oportunidad de jugar los Play-Offs que será la última posibilidad que tendrán para ir a suelo marroquí por segunda vez consecutiva. Tendrán que esperar lo que pase con Argentina y Venezuela que jugarán primero.

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Y es que, el miércoles 6 de mayo se jugará el partido entre Argentina vs Venezuela de las semifinales y a partir de ahí saldrá la rival de Colombia en los Play-Offs. Las colombianas jugarán el sábado 9 de mayo para tener esperanzas de estar en la cita orbital.