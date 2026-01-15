Selección Colombia Sub-20: convocadas para el Sudamericano de 2026

La Selección Colombia Femenina quiere apuntarle a todo en el calendario del 2026 con la Liga de Naciones de la CONMEBOL y con el Sudamericano de las categorías juveniles y prejuveniles. Justamente, en este principio de año, Carlos Paniagua tendrá que trabajar con miras a la competencia Sub-20 que se tomará el mes de febrero.

Con jugadoras importantes del proceso de la Sub-17 del 2022 como Luisa Agudelo, subcampeona del mundo en la India, Sintia Cabezas, Maithé López entre otras para poder competir y para sellar de nueva cuenta la clasificación para la Copa del Mundo que se disputará en Polonia en el 2026.

Este Sudamericano entregará cuatro boletos para afrontar el Mundial y Colombia no quiere dejar de ser protagonista en el continente. Bajo las órdenes de Carlos Paniagua, el entrenador antioqueño quiere apuntar al título y acabar con la supremacía de Brasil que es la única ganadora de la competencia con diez títulos.

Carlos Paniagua dio a conocer la lista oficial de 25 jugadoras que concentrarán en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá. Trabajarán desde el viernes 16 hasta el sábado 31 de enero. Y viajarán a Paraguay posterior al microciclo para afrontar el Sudamericano.

LA LISTA DE CONVOCADAS PARA AFRONTAR EL MICROCICLO

Seguramente, por la cercanía de la finalización del microciclo que acabará el 31 de enero, la base que convocó Carlos Paniagua serían las viajeras para sumarse al Sudamericano en Paraguay. La lista tiene jugadoras importantes como Luisa Agudelo, Maithé López, Nikol Rojas, María Fernanda Viáfara, Jimena Ospina, Lina Arboleda, entre otras.









Lista de convocadas para el microciclo:

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – Deportivo Cali

Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional

Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Fortaleza FC

Sintia Vanesa Cabezas Vanegas – Levante Ud (Esp)

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc

Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf

Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Maithe López Miranda – Angel City FC (USA)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Nikol Nathalia Rojas Gallo – Internacional de Bogotá

Katherine Osorio Arias – Independiente Medellín

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros FC (Liga del Meta)

Susana Sánchez López – Formas Intimas

Helis Dayana Torres Mena – CD Yumbo FC

EL GRUPO DE COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-20 DE 2026

La Selección Colombia quedó en el Grupo A en donde enfrentará a la sede, Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay. En la primera jornada, la ‘Tricolor’ descansará.

En el calendario de Colombia, tendrá libre la primera fecha, luego debutará contra Chile, enfrentará a Venezuela en la tercera jornada, se medirá con Uruguay y en el último partido, chocarán con Paraguay. La necesidad es sellar la clasificación para las fases finales. En cada grupo clasificarán tres selecciones y las cuatro de mejor puntaje en la última instancia sellarán cupo al Mundial.