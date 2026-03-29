[Video] Brutal, Álvaro Montero: se quedó con un 'mano a mano' en Colombia vs Francia

La Selección Colombia tuvo una de sus acciones defensivas más destacadas en los minutos finales del partido frente a Francia, pese a la derrota 3-1 en el amistoso disputado en Estados Unidos.

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El protagonista de la jugada fue el portero Álvaro Montero, quien respondió en un momento clave del compromiso para evitar que el marcador fuera aún más abultado.

Así fue el mano a mano de Montero en Colombia vs Francia

La acción se presentó sobre el minuto 85, cuando Francia lanzó un contragolpe que tomó mal parada a la defensa colombiana y dejó a un delantero perfilado dentro del área.

En el mano a mano, el atacante intentó enganchar hacia afuera para eludir la salida del guardameta, pero Montero reaccionó con rapidez y logró imponerse en el duelo individual.

A pesar de la dificultad para lanzarse hacia abajo, el arquero del Vélez Sarsfield consiguió desviar el balón y mantener con vida a la Tricolor en ese momento del encuentro.

No obstante, la jugada no terminó ahí, pues el rebote quedó nuevamente en poder del conjunto francés, que insistió con un nuevo remate dentro del área.

Fue entonces cuando apareció el defensor Deiver Machado, quien salvó sobre la línea lo que parecía ser el cuarto gol del equipo europeo.

Más allá de esa intervención, el balance del partido dejó a Montero en el centro de la discusión, ya que se vio comprometido en el segundo tanto convertido por Francia.

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Finalmente, Colombia cayó 3-1 en el cierre de la doble fecha FIFA de marzo, en un juego que dejó tanto aspectos por corregir como acciones puntuales para rescatar de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026.