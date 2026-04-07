Nicolás Echavarría: su posición en la clasificación mundial de golf previo al Masters de Augusta

El colombiano Nicolás Echavarría llega al Masters de Augusta 2026 con un leve descenso en el ranking mundial, ubicándose en la casilla 40 de la clasificación oficial del golf, en la antesala de su segunda participación en el torneo más prestigioso de la disciplina.

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Así va el ranking mundial de golf previo al Masters de Augusta

La actualización más reciente del escalafón dejó movimientos importantes en la élite, aunque Echavarría se mantiene como el único latinoamericano dentro del top 100, un dato que resalta su constancia y vigencia en el circuito internacional.

En la parte alta del ranking, el estadounidense Scottie Scheffler continúa como número uno del mundo con una ventaja considerable, seguido por el norirlandés Rory McIlroy, quien se mantiene como uno de sus principales perseguidores.

Uno de los movimientos más destacados fue el ascenso de JJ Spaun hasta la quinta posición tras consagrarse campeón del Abierto de Texas, lo que evidencia la competitividad que atraviesa actualmente el circuito.

En cuanto a Echavarría, su caída de un puesto no modifica de manera sustancial su panorama, pues sigue instalado en un rango competitivo que le permite disputar los torneos más importantes del calendario, incluido el Masters de Augusta.

El golfista antioqueño afrontará este certamen con la experiencia adquirida en 2025, cuando debutó en Augusta y finalizó en la posición 51, con un acumulado de ocho golpes sobre par.

Para esta edición, el colombiano buscará mejorar su rendimiento y dar un salto de calidad en un torneo que reúne a la élite del golf mundial, en un campo históricamente exigente como el Augusta National Golf Club.

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¿Cómo VER EN VIVO a Nicolás Echavarría en el Masters de Augusta?

Todos los aficionados podrán seguir la actuación de Echavarría en el Masters de Augusta 2026 a través de la app y web oficial del torneo, así como por las señales de CBS, ESPN y Amazon Prime Video, que se suma como socio de transmisión.

De esta manera, el colombiano llega con la ilusión intacta y la responsabilidad de representar a Latinoamérica en un escenario donde cada golpe cuenta, y donde buscará consolidarse entre los mejores del mundo.