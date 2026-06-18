[VIDEO] Colombia lo sufrió y el palo salvó el segundo descuento de Uzbekistán

Colombia debutó en el Mundial con un vibrante duelo ante Uzbekistán. La selección que debutaba en el torneo no le puso la cosa fácil a Néstor Lorenzo y a sus dirigidos con un importante empate y con un segundo tiempo en el que sometieron al seleccionado cafetero.

La tranquilidad la había puesto Luis Fernando Díaz Marulanda con un gol con suspenso que iba al centro del arco uzbeko, pero no pudieron evitar que llegara el segundo tanto para sacar adelante el marcador. En ese momento, le dieron el balón al rival asiático que llegó con centros que no encontraron ningún rematador.

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Sobre el final, Jaminton Campaz puso el tercero y Uzbekistán se acercó a un segundo descuento que, afortunadamente, el palo negó esa anotación que pudo poner en problemas la victoria.

TREMENDO REMATE DE UZBEKISTÁN QUE EL TRAVESAÑO NEGÓ

Cuando el partido llegaba a su final, Uzbekistán tomó la pelota y creó peligro para poner en incógnita la victoria del seleccionado colombiano. Un disparo de larga distancia estremeció el arco con el travesaño como protagonista que evitó el segundo uzbeko.

Sin duda alguna, esa victoria era necesaria después del empate a un tanto por parte de Portugal y Congo para que Colombia tomara el liderato del Grupo K. Uzbekistán quería sumar sus primeros puntos en la historia de los Mundiales y lo intentó de larga distancia que no fue una vía que utilizaron a lo largo de los 90 minutos.

En tiempo de agregado, Behruzjon Karimov sacó un disparo de larga distancia que estremeció el travesaño y el sonido metálico fue lo que evitó el segundo tanto para Uzbekistán. Un duelo que demuestra que no hay favoritismos, pues, el seleccionado asiático se la puso muy complicada a los colombianos.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.