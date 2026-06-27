[Video] Colombia vs Portugal: así se vive el calentamiento de la Tricolor

La Selección Colombia ya realiza los trabajos de calentamiento en el estadio de Miami, donde este sábado enfrentará a Portugal por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso que definirá el liderato de la zona.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo saltaron al terreno de juego para cumplir con la rutina previa al encuentro, realizando ejercicios de movilidad, activación física y trabajos con balón antes del pitazo inicial de uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos.

La Tricolor llega a este compromiso con la clasificación asegurada a los 16avos. de final, luego de vencer a Uzbekistán y a República Democrática del Congo en las dos primeras jornadas del certamen, por lo que ahora buscará cerrar esta instancia con puntaje perfecto.

Canal RCN, en cancha para Colombia vs Portugal

Como ha ocurrido durante toda la participación colombiana en el Mundial, Canal RCN acompaña de cerca cada detalle de la Selección. En la previa del encuentro, Andrea Guerrero y Ricardo Henao estuvieron sobre el terreno de juego, acercando a los televidentes al ambiente que se vive en el escenario del compromiso.

Otro de los protagonistas de la transmisión fue Álvaro 'el Tigre' Córdoba, quien recorrió distintos sectores de la cancha y no pudo ocultar la emoción que le produjo estar presente en un escenario que alberga uno de los duelos más esperados de la fase de grupos.

Colombia tendrá al frente a una selección portuguesa que también llega con la intención de quedarse con el primer lugar del grupo K, por lo que se espera un compromiso de alta intensidad entre dos equipos que ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda.

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Canal RCN transmite Colombia vs Portugal

Recuerde que el partido entre Colombia y Portugal podrá verse por la señal principal de Canal RCN y por el canal oficial de YouTube de Canal RCN. Además, todas las incidencias, videos, goles y reacciones del compromiso estarán disponibles en DeportesRCN.com.