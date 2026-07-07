[Video] Colombia vs Suiza: Luis Javier Suárez la tuvo, pero definió terriblemente

Luis Javier Suárez desperdició la oportunidad más clara de la Selección Colombia en el segundo tiempo del duelo frente a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El delantero no aprovechó un grave error de la defensa rival y dejó escapar una ocasión inmejorable para abrir el marcador.

La acción se presentó sobre el minuto 17 de la etapa complementaria. Instantes antes, Suárez había recibido una tarjeta amarilla luego de impedir el saque rápido del portero suizo, una amonestación que condicionó su partido.

Poco después llegó la revancha. Suiza perdió el balón en salida y la pelota quedó en poder del atacante colombiano, quien tenía el arco prácticamente a disposición y espacio suficiente para avanzar hasta el área.

Sin embargo, el delantero optó por rematar desde media distancia sin acomodarse. El disparo salió muy desviado y terminó lejos del arco defendido por Gregor Kobel, desperdiciando una ocasión que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

Video del remate desviado de Luis Javier Suárez en Colombia vs Suiza

Selección Colombia: cambios que hizo Lorenzo contra Suiza

Tras esa jugada y luego de la pausa de hidratación, Néstor Lorenzo decidió mover el banco. El seleccionador retiró a Jhon Arias y James Rodríguez para dar ingreso a Jaminton Campaz y Juan Fernando Quintero, buscando mayor frescura y creatividad en el frente de ataque.

Colombia continúa insistiendo por el gol, mientras Suiza responde con orden defensivo en un partido muy disputado en el BC Place de Vancouver, donde cada detalle puede definir el clasificado a los cuartos de final.

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El marcador permanece igualado 0-0. El vencedor de esta llave enfrentará a Argentina, que horas antes protagonizó una histórica remontada para derrotar 3-2 a Egipto y asegurar su lugar entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026.