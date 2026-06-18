[Video] Detalles del calentamiento de la Selección Colombia para su debut en el Mundial

La Selección Colombia ya vive sus primeros minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este miércoles, la tricolor realizó los trabajos de calentamiento previos al compromiso contra Uzbekistán por la primera fecha del grupo K.

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Con cerca de 30 minutos de antelación al inicio del encuentro, los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo saltaron al terreno de juego del Estadio CDMX para comenzar la entrada en calor.

Los jugadores realizaron ejercicios de movilidad, activación física y trabajos con balón bajo la supervisión del cuerpo técnico, que busca llegar en las mejores condiciones al estreno mundialista.

Video del calentamiento de la Selección Colombia vs Uzbekistán

La expectativa en las tribunas era evidente. Miles de aficionados colombianos comenzaron a hacerse sentir mientras los futbolistas reconocían el campo de juego y ultimaban detalles antes del pitazo inicial.

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Uno de los hechos llamativos de la previa tuvo que ver con la presencia de Andrea Guerrero y Ricardo Henao, periodistas de Fútbol RCN, quienes tuvieron la oportunidad de ingresar al terreno de juego para acompañar la cobertura especial del debut colombiano.

Desde la cancha, ambos comunicadores registraron algunos de los movimientos de los jugadores y compartieron detalles de un ambiente marcado por la ilusión y la expectativa alrededor del equipo nacional.

Camilo Vargas se retiró del calentamiento de Selección Colombia

Sin embargo, también se presentó una situación que llamó la atención durante el calentamiento. El arquero Camilo Vargas abandonó el campo antes que el resto de sus compañeros.

Por ahora se desconoce el motivo de la salida anticipada del guardameta colombiano, por lo que habrá que esperar si se trata de una situación normal dentro de la preparación previa o si el cuerpo técnico entrega alguna explicación posteriormente.

Mientras tanto, Colombia ultimó detalles para afrontar su primer reto en la Copa del Mundo 2026, un compromiso clave frente a Uzbekistán en el inicio de su camino por el grupo K.