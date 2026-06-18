Falcao ya habría tomado una decisión sobre su futuro luego del Mundial 2026

El futuro de Radamel Falcao García sigue siendo uno de los temas que más expectativa genera en el fútbol colombiano. Luego de su paso por Millonarios durante el primer semestre de 2026, todo indica que el histórico delantero ya habría tomado una decisión sobre la siguiente etapa de su carrera.

Actualmente, el atacante colombiano hace parte del equipo de ESPN que cubre la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se ha desempeñado como panelista y analista en las transmisiones especiales del torneo.

Precisamente en una de esas emisiones, el periodista colombiano Andrés Marocco, compañero de Falcao durante la cobertura mundialista, dejó entrever que el goleador ya tendría definido el rumbo que seguirá una vez concluya el campeonato.

Falcao terminaría la carrera de periodismo

Según comentó Marocco, la decisión de Falcao estaría relacionada con el ámbito académico. El exdelantero de la Selección Colombia tendría previsto volver a estudiar, una idea que lo acompaña desde hace muchos años.

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Pocos recuerdan que antes de consolidarse como futbolista profesional, Falcao cursó algunos semestres de periodismo deportivo en Argentina. En aquel momento, el atacante no tenía la certeza de que lograría debutar en el primer equipo de River Plate y decidió prepararse para una alternativa profesional.

Sin embargo, el destino cambió rápidamente. El samario consiguió abrirse paso en River, llegó al fútbol europeo y terminó construyendo una de las carreras más exitosas en la historia del fútbol colombiano, por lo que aquellos estudios quedaron en pausa.

Ahora, con 40 años y tras una extensa trayectoria internacional, la posibilidad de regresar a las aulas vuelve a tomar fuerza. Además, su reciente experiencia en televisión ha despertado comentarios sobre una eventual continuidad en los medios de comunicación.

De hecho, no se descarta que Falcao siga vinculado a ESPN o a algún proyecto relacionado con el análisis deportivo, aprovechando el reconocimiento y la experiencia acumulada durante más de dos décadas en el fútbol profesional.

Por el momento no existe un anuncio oficial sobre su retiro ni sobre sus próximos pasos. No obstante, una vez finalice la Copa del Mundo se espera que el propio Radamel Falcao García confirme públicamente la decisión que marcará el cierre —o la continuidad— de una de las carreras más importantes del deporte colombiano.