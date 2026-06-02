[VIDEO] Ditta se vistió de héroe: tremenda salvada para evitar el empate de Costa Rica

Colombia se despidió con un partido amistoso frente a Costa Rica que, pese a que no jugará el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, fue un rival digno que complicó por momentos a los dirigidos por Néstor Lorenzo. Los costarricenses le pusieron difícil el juego en varias oportunidades con llegadas al arco rival.

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Fue un partido en el que Néstor Lorenzo se podía dar lujos con varias novedades en la nómina titular y una de ellas fue nada más ni nada menos que la zaga defensiva compuesta por Willer Ditta por encima de Jhon Janer Lucumí que seguramente será titular al lado de Dávinson Sánchez.

A lo largo de los más de setenta minutos en cancha, Willer Ditta fue uno de los destacados en el campo de juego tomando el liderazgo de la zaga defensiva con Dávinson Sánchez. De hecho, en una jugada clara que podía ser el empate de Costa Rica, Ditta se interpuso en el arco y salvó todo.

LA SALVADA DE WILLER DITTA PARA EVITAR EL EMPATE DE COSTA RICA

Cuando Costa Rica se disponía a empatar el juego con el arco vacío por la salida de Camilo Vargas, Willer Ditta metió el pie para cerrar lo que era una igualdad a dos tantos en la despedida de la Selección Colombia.

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Sobre los 62 minutos, tras un cobro de una infracción, Costa Rica envió un balón largo para la banda derecha. Johan Mojica no pudo ganar la pelota y en un error en la intención de rechazar el balón, los ticos lograron enviar un centro para el remate de Orlando Galo.

El arco quedó desguarnecido ante la salida de Camilo Vargas que buscaba cortar el centro y, con la portería sola, Willer Ditta entendió todo y salvó cuando todo parecía que iba a terminar en el empate costarricense. De ahí salió un contragolpe que tuvo a Luis Javier Suárez como protagonista, pero no llegó a ser peligroso.

Minutos posteriores, llegó el tercer tanto de la Selección Colombia por Luis Javier Suárez que entró al área tras un gran pase de James Rodríguez y le rompió el arco al guardameta costarricense para encaminar la victoria y respirar tras esa jugada que pudo ser la igualdad.

LORENZO ENCUENTRA SOLUCIÓN CON WILLER DITTA

Alinear a Willer Ditta fue algo bueno para Néstor Lorenzo que encontró una fórmula interesante con Dávinson Sánchez y el defensor central que acaba de ser campeón con Cruz Azul en México. El ex Junior armó un buen tándem con el zaguero del Galatasaray que es uno de los fijos titulares para el Mundial.

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Con Willer Ditta podría haber novedades en el Mundial pues, esta vez, Jhon Janer Lucumí esperó su lugar en el segundo tiempo ingresando en el comienzo del complemento. Ditta se mantuvo y dejó buenas sensaciones con los dos centrales que parecen tener más ventajas para formar la dupla mundialista.