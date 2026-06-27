[VIDEO] Jhon Córdoba tuvo la primera: cabezazo avisó a Portugal

Llegó la hora para que la Selección Colombia jugara su partido definitivo ante su similar de Portugal. Un vibrante encuentro que tenía como necesidad decidir el liderato y el segundo puesto con estas dos selecciones en disputa. Néstor Lorenzo salió con varias alternativas, entre ellas la de Jhon Córdoba.

Sorpresa en la nómina de la Selección Colombia con la ausencia de Daniel Muñoz y la titularidad de Santiago Arias en la banda derecha. Además de Déiver Machado en el costado izquierdo y en la delantera la presencia de Jhon Córdoba por encima de Luis Javier Suárez.

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Y es que, en un estadio completamente amarillo, la intensidad de Colombia se notó desde los primeros minutos con una jugada colectiva que terminó en un cabezazo por parte de Jhon Córdoba que se quedó en el primer aviso del combinado nacional.

EL PRIMER AVISO DE COLOMBIA LO TUVO JHON CÓRDOBA

Luis Javier Suárez no recibió balones en los primeros dos partidos ante Uzbekistán y República Democrática del Congo. No tuvo grandes chances más allá de un remate que no vio destino a la portería. Tal vez por eso, Néstor Lorenzo se decantó por Jhon Córdoba.

Apenas transcurrió un minuto cuando Colombia avisó por una jugada colectiva y un balón al costado izquierdo que tuvo a Luis Díaz como la figura en un disparo que pegó en un rival y que quedó suelto para un testarazo del delantero del Krasnodar que se quedó en el techo del arco de Diogo Costa.

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Sin duda alguna, Jhon Córdoba tiene que encontrarse con la confianza y marcar goles para ganarse la titularidad en los próximos partidos. En dieciseisavos de final, el chocoano podría ser inicialista así como lo hizo en este encuentro.

JHON CÓRDOBA, EL MÁS PELIGROSO DE COLOMBIA

Diogo Costa fue la gran figura de Portugal en un juego en el que Cristiano Ronaldo no pesó mucho, por lo menos en los primeros 22 minutos de juego. En Colombia, por su parte, Jhon Córdoba resaltó en el ataque, algo que no había pasado en los anteriores dos compromisos.

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Tras otra jugada colectiva por parte de Colombia, una asistencia para el delantero del Krasnodar fue fundamental para un disparo que Diogo Costa tuvo que responder y despejar el peligro.