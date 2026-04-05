[Video - resumen] Colombia no tuvo un buen estreno en el Sudamericano sub 17: empate gris ante Ecuador

Llegó la hora para la Selección Colombia de afrontar el reto del Sudamericano Sub-17 del 2026 con miras a sellar la clasificación para el Mundial que se desarrollará en Catar. Los dirigidos por Fredy Hurtado tuvieron descanso en la primera fecha, y en la segunda jornada se encontraron con una durísima selección de Ecuador que le complicó la vida.

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Aún con diez jugadores por la expulsión de Nixon Ayoví, Ecuador fue más en el campo de juego y quería buscar la segunda victoria en este camino del Sudamericano Sub-17 después de superar a Paraguay que es sede de este certamen. Con un resultado de 1-2 por los goles de Matthews Soto y Hólger Quintero, la ‘Tri’ tomó el liderato.

La FIFA había autorizado en el 2025 el Sudamericano Sub-17 anual hasta 2030 con el Mundial en Catar como sede elegida durante estos cinco años. Colombia llegó a la Copa del Mundo pasada en la cual le tocó medirse en dieciseisavos de final contra Francia cayendo eliminado. Ahora, el seleccionado cafetero persigue esos mismos objetivos, principalmente, llegar a clasificar para ser protagonista.

UN EMPATE SIN GOLES CON APROXIMACIONES DE COLOMBIA

Durante la primera etapa, Colombia creó peligro en un tiro de esquina que lanzó Samuel Martínez a la cabeza del defensor central Santiago Vallecilla, pero Mijail Vaca metió la mano para rechazar el peligro. El juego se llenó de fricción y de infracciones que no permitieron que fluyeran las emociones o que hubiese oportunidades claras de gol.

Sobre los 41 minutos, Ecuador tuvo una acción clara llegando al arco de Colombia con un balón suelto tras el rechazo de la zaga defensiva cafetera y Brayson Zamora remató apenas desviado. Antes de terminar la primera parte, los ecuatorianos tuvieron otra jugada, la más clara del compromiso. Un centro de Johan Martínez encontró a Derick Pabón con el arco vacío, pero su remate se perdió por encima.

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La primera parte no tuvo mucho fútbol y todo terminó con un empate sin goles dejando todo para el complemento. Ecuador dilapidó la más clara, mientras que Colombia solo exigió en una ocasión a Mijail Vaca que respondió con altura para despejar al córner un testarazo.

ECUADOR ESTUVO MÁS CERCA CON DIEZ JUGADORES

En el segundo tiempo, Ecuador sufrió desde temprano por la infracción de Nixon Ayoví contra Julio Sinisterra. La jueza central brasileña entendió que era una infracción que cortaba una chance clara de gol y expulsó al ecuatoriano. Una decisión polémica, pero que daba ilusión para los colombianos.

Sin embargo, la roja despertó a Ecuador que llegó con un disparo de Deinner Ordóñez desde la mitad de cancha y Luigi Ortiz pudo regresar al arco y sacar una mano para rechazar el balón al córner. Nuevamente, la ‘Tri’ pudo romper los ceros a los 68’ con un testarazo de Jhon Chica que salvó Ortiz. El rebote quedó para Adonys Quiñonez, pero su intento se fue desviado.

Colombia no aprovechaba esa ventaja numérica en el campo de juego y le costaba hacerse con el balón y con las acciones del juego. No fue sino hasta el último tramo que el seleccionado cafetero llegó por medio de un centro desde el costado izquierdo y un cabezazo de Adrián Mosquera que salvó Mijail Vaca en dos tiempos.

Como en el primer tiempo, la más clara la tuvo Ecuador en el complemento por un mano a mano de Hólger Quintero frente a Luigi Ortiz que ganó el guardameta cafetero. Colombia tuvo un debut flojo que terminó en empate sin goles.

¿QUÉ VIENE AHORA PARA COLOMBIA Y ECUADOR EN EL SUDAMERICANO SUB-17?

Con este empate, Ecuador se vuelve a adueñar del liderato momentáneo con 4 unidades a la espera de lo que pase horas más tarde entre Uruguay y Paraguay. Si los uruguayos suman de a tres compartirán el liderato con los ecuatorianos. La ‘Tri’ enfrentará a los charrúas en la próxima jornada.

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Por su parte, Colombia arrancó con un empate sin goles su participación en el Sudamericano Sub-17 después de descansar en la primera jornada. Los dirigidos por Fredy Hurtado toman la cuarta casilla con mismas unidades de Uruguay y Chile. En la próxima fecha se verán las caras con los australes que tienen jornada libre en esta fecha.