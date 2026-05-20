Wilmar Barrios sueña con jugar el Mundial, pero destapó la verdad de los entrenamientos de la Selección

El mediocampista Wilmar Barrios conquistó un nuevo título en su carrera profesional al coronarse campeón de la primera división de Rusia en la temporada 2025/2026 con la camiseta del Zenit de San Petersburgo.

Barrios celebró el campeonato, pero además el hecho de haber sido incluido por Néstor Lorenzo en la lista previa de 55 jugadores de la Selección Colombia para la Copa del Mundo.

De esta manera, el mediocampista cartagenero vuelve a estar en los planes del seleccionado nacional, teniendo en cuenta que no volvió a ser convocado desde la temporada 2023.

Wilmar Barrios sueña con jugar el Mundial

En las últimas horas, Wilmar Barrios llegó a Cartagena para disfrutar de algunos días de vacaciones, luego de terminar la actividad de la temporada.

Barrios reconoció, en diálogo con Primer Tiempo, que recibió con gran ilusión el hecho de ser incluido en la lista previa de la Selección Colombia.

"Estoy muy contento, por que después de tanto tiempo de estar afuera de una convocatoria, por decirlo así, no es la lista oficial, no sé que va a pasar, si voy a estar en la lista final, pero estoy contento de ver mi nombre ahí", dijo.

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"Se ha trabajado bastante todo este tiempo y ahora esperar que pasa al final de la semana. Ver si sale mi nombre y su sale bienvenido sea y si no, apoyar como un hincha más", afirmó.

Sin embargo, el propio futbolista aclaró que no se ha comunicado con ningún integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia, por lo que no tiene conocimiento si se debe presentar a los trabajos que ya adelanta el equipo nacional en Medellín.

"No he hablado con los profes, esperar qué pueda pasar". explicó.

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Colombia ya inició los entrenamientos

La Selección Colombia, con los porteros Camilo Vargas y Álvaro Montero, los defensas Dávinson Sánchez y Santiago Arias y el mediocampista James Rodríguez, ya adelanta trabajos en Medellín.