Hace apenas unas horas, la federación de Curazao hizo oficial la salida del director técnico neerlandés Fred Rutten. La separación de las partes se habría dado por problemas internos en la selección.



La selección de Curazao hace parte del grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Restan 31 días para el inicio del torneo.

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El anuncio

“La Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) anunció que Fred Rutten ha decidido dejar su puesto como entrenador principal de la selección nacional de Curaçao tras discusiones constructivas con el liderazgo de la federación”, señaló Curazao.



“Aunque el propio Rutten no fue el tema de las discusiones, eligió renunciar para proteger la estabilidad y las relaciones profesionales saludables dentro del equipo y el personal”, añadió, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La despedida del DT

La noticia de la inesperada salida del director técnico, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales. El mismo Fred Rutten, de 63 años, se pronunció tras su partida de la selección mencionada.

“No debe haber un clima que perjudique las relaciones profesionales saludables dentro del equipo o el personal. Por eso, dejar el puesto es la decisión correcta. El tiempo apremia y Curaçao debe avanzar. Lamento cómo se desarrollaron las cosas, pero le deseo lo mejor a todos”, dijo, sin rodeos.

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Este sería el nuevo entrenador

La selección de Curazao, como bien se sabe, comparte zona en la Copa del Mundo con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Es un grupo por complejo para el equipo de la isla caribeña, sin lugar a dudas.

Dirk Nicolaas Advocaat, también neerlandés, sería el entrenador que asumiría nuevamente el cargo en la selección de Curazao. Se espera que el asunto se haga oficial muy pronto. “Había renunciado en febrero por la salud de su hija. Los jugadores, al saber que su hija ya estaba mejor, hicieron presión para que vuelva. La Federación no quería, pero terminó cediendo. Fred Rutten deja el cargo”, comentó sobre el caso Nahuel Lanzón en su cuenta de X.