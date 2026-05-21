Senegal revela lista de convocados para la Copa del Mundo 2026

La selección de Senegal, hace apenas unos minutos, reveló la lista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
El equipo africano hace parte del grupo I del certamen orbital, que comparte con las selecciones de Francia, Irak y Noruega. Senegal hará todo lo posible por superar esta zona que, en el papel, parece ser compleja. Fueron 28 los citados, de los cuales dos deberán salir.
Convocados de Senegal
Arqueros
- Edouard Mendy (Al Ahli)
- Mory Diaw (Le Havre)
- Yehvann Diouf (Niza).
Defensores
- Krépin Diatta (Mónaco)
- Antoine Mendy (Niza)
- Kalidou Koulibaly (Al Ahli)
- El Hadji Malick Diouf (West Ham)
- Mamadou Sarr (Estrasburgo)
- Moussa Niakhaté (O. Lyon)
- Moustapha Mbow (Paris)
- Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)
- Ismaïl Jakobs (Galatasaray)
- Ilay Camara (Anderlecht).
Mediocampistas
- Idrissa Gana Gueye (Everton)
- Pape Gueye (Villarreal)
- Lamine Camara (Mónaco)
- Habib Diarra (Sunderland)
- Pathé Ciss (Rayo Vallecano)
- Pape Matar Sarr (Tottenham)
- Bara Sapoko Ndiaye (Bayern).
Delanteros
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Ismaïla Sarr (Crystal Palace)
- Iliman Ndiaye (Everton)
- Assane Diao (Como)
- Ibrahim Mbaye (PSG)
- Nicolas Jackson (Bayern)
- Bamba Dieng (Lorient)
- Cherif Ndiaye (Samsunspor).
Así como Senegal, este jueves 21 de mayo la selección de Alemania también anunció su convocatoria. Los teutones están en el grupo E del Mundial con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
La lista alemana
Arqueros:
- Oliver Baumann (Hoffenheim)
- Manuel Neuer (Bayern Múnich)
- Alexander Nübel (Stuttgart)
Defensores:
- Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
- Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)
- David Raum (RB Leipzig)
- Antonio Rüdiger (Real Madrid)
- Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
- Jonathan Tah (Bayern Múnich)
- Malick Thiaw (Newcastle)
Mediocampistas:
- Pascal Gross (Brighton)
- Joshua Kimmich (Bayern Múnich)
- Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich)
- Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
- Angelo Stiller (Stuttgart)
- Nadiem Amiri (Mainz)
- Leon Goretzka (Bayern Múnich)
- Jamie Leweling (Stuttgart)
Los atacantes teutones
Delanteros:
- Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
- Kai Havertz (Arsenal)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Jamal Musiala (Bayern Múnich)
- Leroy Sané (Galatasaray)
- Deniz Undav (Stuttgart)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Nick Woltemade (Newcastle)