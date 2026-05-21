Mundial 2026

Senegal revela lista de convocados para la Copa del Mundo 2026

Senegal espera ser una de las grandes sorpresas del certamen.
Carlos Cañas
Convocados de Senegal. // AFP

La selección de Senegal, hace apenas unos minutos, reveló la lista de convocados para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo africano hace parte del grupo I del certamen orbital, que comparte con las selecciones de Francia, Irak y Noruega. Senegal hará todo lo posible por superar esta zona que, en el papel, parece ser compleja. Fueron 28 los citados, de los cuales dos deberán salir.

Convocados de Senegal

Arqueros

  • Edouard Mendy (Al Ahli)
  • Mory Diaw (Le Havre)
  • Yehvann Diouf (Niza).

Defensores

  • Krépin Diatta (Mónaco)
  • Antoine Mendy (Niza)
  • Kalidou Koulibaly (Al Ahli)
  • El Hadji Malick Diouf (West Ham)
  • Mamadou Sarr (Estrasburgo)
  • Moussa Niakhaté (O. Lyon)
  • Moustapha Mbow (Paris)
  • Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)
  • Ismaïl Jakobs (Galatasaray)
  • Ilay Camara (Anderlecht).

Mediocampistas

  • Idrissa Gana Gueye (Everton)
  • Pape Gueye (Villarreal)
  • Lamine Camara (Mónaco)
  • Habib Diarra (Sunderland)
  • Pathé Ciss (Rayo Vallecano)
  • Pape Matar Sarr (Tottenham)
  • Bara Sapoko Ndiaye (Bayern).

Delanteros

  • Sadio Mané (Al Nassr)
  • Ismaïla Sarr (Crystal Palace)
  • Iliman Ndiaye (Everton)
  • Assane Diao (Como)
  • Ibrahim Mbaye (PSG)
  • Nicolas Jackson (Bayern)
  • Bamba Dieng (Lorient)
  • Cherif Ndiaye (Samsunspor).

Así como Senegal, este jueves 21 de mayo la selección de Alemania también anunció su convocatoria. Los teutones están en el grupo E del Mundial con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

La lista alemana

Arqueros:

  • Oliver Baumann (Hoffenheim)
  • Manuel Neuer (Bayern Múnich)
  • Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensores:

  • Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
  • Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)
  • David Raum (RB Leipzig)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid)
  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
  • Jonathan Tah (Bayern Múnich)
  • Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas:

  • Pascal Gross (Brighton)
  • Joshua Kimmich (Bayern Múnich)
  • Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich)
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
  • Angelo Stiller (Stuttgart)
  • Nadiem Amiri (Mainz)
  • Leon Goretzka (Bayern Múnich)
  • Jamie Leweling (Stuttgart)
Los atacantes teutones

Delanteros:

  • Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
  • Kai Havertz (Arsenal)
  • Lennart Karl (Bayern Múnich)
  • Jamal Musiala (Bayern Múnich)
  • Leroy Sané (Galatasaray)
  • Deniz Undav (Stuttgart)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Nick Woltemade (Newcastle)

