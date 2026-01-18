Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Transmisión en vivo

Senegal vs Marruecos EN VIVO, 18 de enero: hora y canal Copa Africana de Naciones

Este domingo 18 de enero se juega la final de la Copa Africana de Naciones con un vibrante duelo.
Daniel Chalela Ambrad
Senegal vs Marruecos
Senegal vs Marruecos // PES Logos

Llegó la final de la Copa Africana de Naciones con un estelar escenario en Marruecos. La selección local quiere volver a gritar campeón, pero adelante tendrá un escenario complejo frente a Senegal. Los senegaleses pueden dar un golpe y quieren hacerlo en casa de su rival.

Vea también: Yerson Mosquera le mete presión a Lorenzo: las razones que lo llevarían al Mundial

Para este partido, Marruecos llegó a esta final solo con dos empates, mientras que, en los otros cuatro partidos disputados, logró victorias con un Brahim Díaz más que inspirado por llegar a alzar el título continental con los marroquíes. En el último partido, enfrentaron a Nigeria con una igualdad sin goles y con un triunfo en los penales con un resultado de 2-4.

Por su parte, Senegal llegó a estas instancias finales contra Egipto. Un duelo que volvía a unir a Sadio Mané y a Mohamed Salah, que se veían las caras en unas semifinales. O bien, el egipcio quedaba afuera o el senegalés. Mané se salió con la suya y marcó el único tanto que dio la clasificación a la final.

Un vibrante duelo en la instancia final que darán un espectáculo con la presencia de Brahim Díaz y de Sadio Mané que quieren representar a sus respectivos países con el título antes de afrontar el Mundial.

Marruecos enfrentará a Brasil, Escocia y Haití en la Copa del Mundo, mientras que Senegal deberá medirse con Francia, Noruega, y al repechaje internacional 2 que saldrá entre Bolivia, Surinam o Irak.

Le puede interesar: Los 3 errores de Millonarios en la derrota ante Bucaramanga

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SENEGAL VS MARRUECOS POR LA FINAL DE LA COPA AFRICANA DE NACIONES ESTE DOMINGO 18 DE ENERO

El partido entre Senegal y Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones se podrá ver a partir de las 2 de la tarde horario de Colombia de este domingo 18 de enero. Además, se podrá ver por Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE SENEGAL VS MARRUECOS

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Lea también: "La sensación no es buena, Millonarios tiene que ganar"; Hernán Torres tras derrota con Bucaramanga

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

En esta nota

Transmisión en vivo Senegal Marruecos