Senegal vs Marruecos EN VIVO, 18 de enero: hora y canal Copa Africana de Naciones

Llegó la final de la Copa Africana de Naciones con un estelar escenario en Marruecos. La selección local quiere volver a gritar campeón, pero adelante tendrá un escenario complejo frente a Senegal. Los senegaleses pueden dar un golpe y quieren hacerlo en casa de su rival.

Para este partido, Marruecos llegó a esta final solo con dos empates, mientras que, en los otros cuatro partidos disputados, logró victorias con un Brahim Díaz más que inspirado por llegar a alzar el título continental con los marroquíes. En el último partido, enfrentaron a Nigeria con una igualdad sin goles y con un triunfo en los penales con un resultado de 2-4.

Por su parte, Senegal llegó a estas instancias finales contra Egipto. Un duelo que volvía a unir a Sadio Mané y a Mohamed Salah, que se veían las caras en unas semifinales. O bien, el egipcio quedaba afuera o el senegalés. Mané se salió con la suya y marcó el único tanto que dio la clasificación a la final.

Un vibrante duelo en la instancia final que darán un espectáculo con la presencia de Brahim Díaz y de Sadio Mané que quieren representar a sus respectivos países con el título antes de afrontar el Mundial.

Marruecos enfrentará a Brasil, Escocia y Haití en la Copa del Mundo, mientras que Senegal deberá medirse con Francia, Noruega, y al repechaje internacional 2 que saldrá entre Bolivia, Surinam o Irak.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SENEGAL VS MARRUECOS POR LA FINAL DE LA COPA AFRICANA DE NACIONES ESTE DOMINGO 18 DE ENERO

El partido entre Senegal y Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones se podrá ver a partir de las 2 de la tarde horario de Colombia de este domingo 18 de enero. Además, se podrá ver por Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE SENEGAL VS MARRUECOS

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.