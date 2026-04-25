Por la jornada número 31 de la Bundesliga, este sábado 25 de abril, Bayern Múnich se enfrentó en condición de visitante con Mainz 05. El equipo bávaro, de manera anticipada, ya se coronó como campeón del torneo.



Previo al compromiso, el director técnico belga Vincent Kompany reveló que, aunque el juego se iba a afrontar con toda la seriedad del caso, era muy posible que en el once titular se realizaran algunas modificaciones.

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Equipo casi que suplente

Y el estratega no mintió, ya que Bayern Múnich salió al terreno de juego con un equipo casi que suplente. El extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda fue de los pocos habituales titulares que fueron inicialistas este sábado.



“El partido contra el Mainz no es un ensayo, sino un partido de la Bundesliga. Queremos los tres puntos. Creo que Urs Fischer haría lo mismo en mi posición: podría haber cambios en cuanto a la gestión de la carga. Lo importante es que estemos preparados para dar lo mejor de nosotros”, había expresado el DT.

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Mainz empezó arriba

Pasando ya al juego, el compromiso no empezó de la mejor manera para la gente del Bayern Múnich. Como a la cancha saltó un grupo que poco suele compartir en duelos oficiales, el entendimiento entre jugadores no estaba siendo el mejor.



Esto lo supo aprovechar de gran manera el conjunto local, que fue acompañado por una gran cantidad de hinchas. Mainz supo dar el golpe en el primer tiempo y, antes de acabarse los primeros 45 minutos, ya ganaba 3 goles a 0.

Bayern remontó

Ante esto, en el descanso, Kompany decidió realizar algunas modificaciones. Sacó, entre otros más, a Luis Díaz, no porque el cafetero estuviera mal, aunque no tuvo el mejor partido, sino pensando en las semis de Champions League ante PSG de Francia.



Y en el segundo tiempo, ya con Harry Kane y Michael Olise en cancha, todo cambió. Bayern Múnich se levantó y terminó derrotando a su rival con un marcador de 4 a 3. Como se mencionó en párrafos anteriores, el juego de Lucho no fue el mejor, pero este tiene que ver también con la presencia de habituales suplentes en la titular. En general, el club bávaro no tuvo un buen primer tiempo.