Simeone saldría de Atlético de Madrid a final de temporada: hay dos candidatos

Atlético de Madrid no consiguió el objetivo de sellar la clasificación de manera directa para los octavos de final de la UEFA Champions League. Tendrá que afrontar los Play-Offs del certamen enfrentando al Brujas de Bélgica, arrancando la serie de visitante y cerrando en casa.

En caso de que Atlético de Madrid quede eliminado, podría haber cambios dentro de la dirección técnica cesando a final de temporada a un Diego Pablo Simeone que ya suma casi quince años dentro del cuadro ‘Colchonero’. Siempre ha tenido la confianza de los directivos, y, de hecho, en este momento todavía es uno de los queridos por Mateu Alemany, director deportivo.

Las cosas podrían cambiar, y Diego Simeone lo sabe. De hecho, afirmó que la única manera de volver a ganar la confianza de los aficionados es remontar lo hecho en esta Liga de España y quedar campeones. Tiene la Copa del Rey, el rentado liguero y la Champions como los torneos por disputar.

ATLÉTICO DE MADRID TIENE DOS CANDIDATOS EN CARPETA PARA REEMPLAZAR A DIEGO SIMEONE

Esa salida de Diego Simeone se ve compleja, dado que el argentino renovó su contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2027. Esta renovación puede ser un aliado para Simeone. Mientras se especula con el futuro del entrenador y las decisiones que pueda tomar Mateu Alemany, ya se filtraron los dos nombres de candidatos para suplirlo.

La afición de Atlético de Madrid ya se ha quejado formalmente con la salida del estadio en la Champions de manera anticipada y los comentarios de una posible salida de la dirección técnica.

En ese orden de ideas, el director deportivo, Mateu Alemany estaría pensando en dos posibilidades para suplir a Diego Pablo Simeone. El primer es Andoni Iraola, mientras que el segundo es Marcelino García. Iraola, que ha sido uno de los entrenadores revelación en la Premier League con el Bournemouth, y Marcelino de grandes temporadas con el Villarreal.

Mateo Moretto de Diario Marca afirmó que, “Iraola tiene muchas novias, está centradísimo con el Bournemouth, pero hay un porcentaje muy alto de que deje el equipo inglés a final de temporada. Gusta muchísimo a varios equipos, entre ellos, el Tottenham. Mateu Alemany aprecia mucho el trabajo de Iraola y puede ser un entrenador que encaje con el perfil. Lo que hay entre el Cholo y el Atleti es algo inexplicable”.

Por su parte, Ramón Álvarez de Radio Marca también indicó que, “Marcelino es el entrenador que tiene en mente Mateu Alemany para suceder a Simeone cuando llegue el momento del cambio en Atlético de Madrid”. El perfil de Marcelino llama la atención junto con Iraola como los favoritos para tomar el banquillo del cuadro ‘Colchonero’.

Todo depende de las decisiones que pueda tomar Mateu Alemany, al igual de los resultados que tenga el club a final de la temporada. Simeone podría dejar el barco y ya tendrían a dos opciones para tomar las riendas del Atlético de Madrid para la temporada 2026/27.