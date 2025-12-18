Sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO

Este jueves se realizará el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026, un evento que empezará a definir el camino de varios clubes sudamericanos rumbo a la fase de grupos del torneo más prestigioso del continente.

La primera fase contará apenas con seis equipos, distribuidos en tres llaves, con un representante de Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Uruguay, en una instancia que servirá como punto de partida del certamen.

Posteriormente, en la segunda fase, el número de participantes aumentará a 16 equipos, repartidos en ocho llaves, y allí ingresarán clubes de todos los países afiliados a Conmebol, incluidos los colombianos Independiente Medellín y Deportes Tolima.

En cuanto al calendario, la primera fase se disputará entre el 3 y el 12 de febrero, la segunda se jugará del 17 al 26 del mismo mes y la tercera fase tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

Sorteo de fases previas de Copa Libertadores 2026: cómo VER EN VIVO HOY jueves 18 de diciembre

El sorteo de las fase preliminares de Copa Libertadores 2026 se efectuará este jueves 18 de diciembre a partir de las 10:00 (hora colombiana). El evento se podrá ver en ESPN y el canal de YouTube de la Conmebol Sudamericana, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:00

Bolivia y Venezuela: 11:00

Estados Unidos: 9:00 (D.C. y Florida) - 10:00 (Chicago) - 8:00 (Los Ángeles)

México: 9:00

España: 17:00