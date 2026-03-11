Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO, 11 de marzo: hora y canal Copa Libertadores

El jueves 12 de marzo se definirán los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores con los partidos que se están jugando de la tercera instancia previa. Barcelona de Guayaquil se convirtió en el primer instalado en las zonas esperando el sorteo del jueves 19.

Ahora es el turno de un vibrante partido que busca desenlace en Lima, Perú. Sporting Cristal se cita con el Carabobo de Venezuela en un juego en el que los cerveceros ya habían dado el primer golpe en condición de visitante con un único gol por parte de Yoshimar Yotún desde el punto penal que fue suficiente para sacar la ventaja.

Carabobo tuvo las chances más importantes haciendo figura a Diego Enríquez, pero nada podía detener al guardameta de Sporting Cristal, ni tampoco nada pudo evitar la victoria del cuadro limeño que aspira a respetar su casa y quedarse con la clasificación para la fase de grupos.

Para este compromiso, Carabobo tendrá que trabajar en el posicionamiento de sus jugadores, pues, el delantero José Alexander Riasco apareció en varias oportunidades en fuera de lugar y quedó retratado durante los 90 minutos. Los venezolanos tendrán que dar un golpe de autoridad para poder instalarse en grupos.

Quien pierda tendrá continuidad en torneos internacionales con la participación en la Copa Sudamericana en la fase de grupos. Por ahora, Carabobo está en esa situación.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER SPORTING CRISTAL VS CARABOBO ESTE MIÉRCOLES 11 DE MARZO POR LA FASE III DE LA COPA LIBERTADORES

El partido entre Sporting Cristal vs Carabobo de este miércoles 11 de marzo por la Fase III de la Copa Libertadores arrancará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia y de Perú, y a las 6 de la tarde en horario de Venezuela. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO SPORTING CRISTAL VS CARABOBO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.