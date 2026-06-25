Este miércoles 24 de junio, por la tercera y última jornada del grupo A de la Copa de Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur.

Gran asistencia en Monterrey

Este cotejo se llevó a cabo en el estadio de Monterrey, que contó con una gran cantidad de aficionados. Al escenario deportivo llegaron en un mayor número hinchas del combinado asiático.



“Sudáfrica y República de Corea se enfrentan por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA en este partido del Grupo A en Monterrey. Los Bafana Bafana están de regreso en el escenario mundial por primera vez desde que recibieron el torneo en la edición 2010, mientras que República de Corea se presenta por undécima ocasión”, señaló la FIFA previo al encuentro.

Lo que necesitaba cada equipo

“El equipo surcoreano necesita sacar al menos un empate si quiere asegurarse el billete a la siguiente ronda, mientras que a Sudáfrica solo le vale la victoria y esperar a ver qué sucede en el duelo entre México y Chequia y también lo que suceda en el resto de grupos en el caso de que acabe en tercera posición”, añadió, en su momento.



Como bien reseñó el ente rector del deporte rey, la selección de Corea del Sur solo necesitaba un empate para clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Sudáfrica hizo historia

La tarea más compleja la tenía el equipo africano. El trabajo de la selección de Sudáfrica se podía considerar doble en el papel, esto porque en los dos primeros partidos dejó una mala imagen.



Y en un partido que tuvo una verdadera definición de infarto, Sudáfrica hace historia y se clasifica a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El partido quedó 1 a 0 a favor de los africanos, que quedaron segundos del grupo A con 4 puntos. Corea del Sur quedó eliminado, en la tercera casilla con tres unidades.

















