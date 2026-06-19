[Video] México derrotó con lo justó a Corea del Sur en Guadalajara - Resumen y goles

México cumplió con la tarea este jueves 18 de junio y derrotó 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara, resultado que le permitió asegurar anticipadamente su presencia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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El compromiso, correspondiente a la segunda fecha del grupo A, estuvo lejos de ser uno de los más brillantes del torneo. Durante buena parte de la noche predominó la cautela, con dos selecciones que evitaron asumir demasiados riesgos.

Tanto mexicanos como surcoreanos tuvieron algunas aproximaciones sobre las áreas rivales, pero las ocasiones claras de gol fueron escasas. El respeto mutuo y el temor a una derrota terminaron marcando el desarrollo del encuentro.

La igualdad se mantuvo durante toda la primera parte y buena parte del complemento. Sin embargo, el partido cambió apenas iniciada la segunda mitad gracias a un error defensivo de los asiáticos.

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Corría el minuto 50 cuando un balón aéreo parecía controlado por la defensa de Corea del Sur. No obstante, el portero falló en el intento de despeje y dejó la pelota servida dentro del área.

Atento a la acción apareció Luis Romo, quien aprovechó el regalo y definió a puerta vacía para decretar el 1-0 en favor del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Video del gol de Luis Romo en México vs Corea del Sur

Tras el gol, Corea del Sur intentó adelantar líneas en busca de la igualdad, pero se encontró con un equipo mexicano ordenado y sólido en defensa, que administró la ventaja sin pasar mayores sobresaltos.

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Con este triunfo, México llegó a seis puntos en la clasificación y se convirtió oficialmente en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Además, quedó muy cerca de asegurar el primer lugar de su grupo.

Programación tercera fecha del grupo A del Mundial

La última jornada de la zona A se disputará el miércoles 24 de junio. México enfrentará a República Checa en Monterrey, mientras que Corea del Sur se medirá con Sudáfrica. Ambos encuentros están programados para las 8:00 p. m. (hora de Colombia).