Sudáfrica se alista para el debut: convocatoria para el Mundial 2026

Hace apenas algunos momentos, la selección de Sudáfrica anuncia su lista de jugadores convocados para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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El equipo africano quiere dar el golpe

El equipo africano espera ser una de las grandes sorpresas del certamen orbital. Con mucho esfuerzo físico, amor por la camiseta y buen fútbol, esta escuadra va a afrontar el torneo con todo el sueño de superar la fase de grupos.



Sudáfrica, como bien se sabe, hace parte del grupo A de la Copa del Mundo 2026 y allí se va a ver las caras con la selección de México, Corea del Sur y República Checa. En el papel, es una zona muy apretada.

¿Sudáfrica pasará la fase de grupos?

Se espera que una gran cantidad de hinchas sudafricanos asistan a cada uno de los partidos de esta selección. El apoyo va a ser vital para que el equipo pueda plantarse fuerte ante sus rivales.

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Lista completa de convocados

Arqueros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates FC).



Defensores: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns FC), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs FC), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns FC), Thabang Matuludi (Polokwane City FC), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates FC), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates FC), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns FC).



Mediocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns FC), Thalente Mbatha (Orlando Pirates FC), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns FC), Sphephelo Sithole (CD Tondela).



Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates FC), Tshepang Moremi (Orlando Pirates FC), Evidence Makgopa (Orlando Pirates FC), Lyle Foster (Burnley FC), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns FC), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates FC), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns FC), Thapelo Maseko (AEL Limassol).